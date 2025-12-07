Tennis: Cinque match aprono il singolare maschile dell’Open Valle d’Aosta Memorial Minini

Un avvio intenso per una rassegna che ha già raccolto 70 iscrizioni e che attende ancora l’arrivo dei giocatori con classifica più alta, pronti ad accendere le fasi successive del torneo.

Il programma inaugurale, interamente dedicato alla sezione 1 riservata alla quarta categoria, ha messo in campo cinque match con diversi tennisti provenienti da fuori regione. Il più netto è stato quello dell’alessandrino Marco Giolo, del Nuovo Tennis Paradiso, che con un severo 6/0, 6/1 ha liquidato il savonese Angelo Vassena tra i Non Classificati. Vittoria più equilibrata ma ugualmente meritata per Matteo Cerni, tesserato per l’Aosta Tennis Academy, che ha superato 6/3, 6/3 il portacolori del TC Chatillon St-Vincent Enea Gagliano. Derby casalingo combattuto per i due giocatori del club organizzatore: Andrea Pettenon ha avuto la meglio su Ludberg Berruquier soltanto al terzo set, chiudendo 6/3, 1/6, 6/1. Match in rimonta per Tommaso Terrana del Tennis Magnago, vittorioso 7/6, 6/1 su Matthieu Gorret, mentre il milanese Roberto Zanetti, del Tennis Sport Master, si è imposto per 6/4, 6/3 sul giovane Gabriel Dufour Ribera.

La domenica si preannuncia altrettanto ricca: a partire dalle 10, sui tre campi del Pala Bortoletto, sono sette i match in programma con l’esordio per Simone e Marco Chiucchiurlotto, Luca Romagnoli, Jerome Gaspard, Jacopo Blanc, Gregorio Colombo e Luca Machina, chiamati a dare continuità a un avvio che ha già dato ritmo e identità a questo trentesimo Memorial Minini, confermando l’Open Valle d’Aosta come palcoscenico di riferimento per il movimento tennistico regionale.