Giornata di gare domenica 30 novembre: mezza maratona Terre d’Acqua a Trino e la Estra Firenze Marathon

A Trino, si è tenuta la prima Mezza maratona Terre d’Acqua.

A vincere la gara è stato Xavier Chevrier (1990, Atl. Valli Bergamasche Leffe) che ha concluso i 21km in 1h06’23", davanti a Mustapha Boussifi (2001, ASD Gli Amici di Marcello) 2° in 1h08’06" e Ahmed El Mazoury (1990, ASD Sicilia Running Team) 3° in 1h08’14".

Nella gara maschile sono arrivati anche il 47° posto di Stefano Dellerba (Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h19’51", il 49° di Rossano Pignocchino (Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h20’22", il 56° e 3° SM55 di Mauro Vierin (Polisportiva SantOrso Aosta) in 1h23’41", il 172° di Pier Luigi De Matteis (Polisportiva SantOrso Aosta) in 1h40’49", il 256° di Danilo Trompetto (A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 1h56’21" e il 263° di Claudio Gosetti (Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h58’58".

Nella gara femminile Valentina Andriolo (I grifoni, Rappr. GDF) è 16° in 1h35’28", Cristina Busa (Polisportiva SantOrso Aosta) 21° in 1h40’01" e Caterina Delfino (Polisportiva SantOrso Aosta) 25° in 1h42’05".

Classifica

41a Estra Firenze Marathon:

Domenica 30 novembre, alla 41a Estra Firenze Marathon, Charlotte Bonin (1987, Atl. Sandro Calvesi) si è classificata 128° con il tempo di 3h31’32".

Classifica