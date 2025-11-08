Ginnastica AF: La squadra Allieve Gold dell’Olimpia affronta l’interregionale

Il team, composto da Noélie Benato, Luna Donatelli Marquet e Margot Vallet (classe 2012), Gaia Petrera (classe 2013), Emi Bertucci e Aurora Mileto (classe 2014), affronterà le migliori squadre di Piemonte e Liguria, accompagnato dalle tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante.

In palio c’è l’accesso alla finale nazionale: la prima classificata di ogni interregionale conquisterà il pass diretto, mentre le altre formazioni verranno inserite in una classifica unica nazionale che decreterà gli ulteriori accessi.

Le giovani ginnaste valdostane, reduci da una stagione di crescita costante, puntano a confermare la solidità di squadra e la qualità tecnica già dimostrata nelle competizioni regionali. L’appuntamento torinese rappresenta un’importante tappa di confronto con le migliori realtà del Nord-Ovest e un banco di prova in vista delle sfide nazionali.