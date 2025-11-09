Ritmica: un successo e un terzo posto per il Club des Sports

Due giornate di gare per il Club des Sports, reduce dalla seconda prova del Torneo Winter Club di ginnastica ritmica, disputata al PalaSport di Candelo (Biella). Sabato 8 novembre hanno gareggiato le LE, mentre oggi è stato il turno delle formazioni del livello LD.

Nella prova Allieve LE, netto successo per il Club des Sports, in pedana con MariaPaola Rigo, Anna Gusulfino e Angelica Brunetti, che hanno totalizzato 61,300 punti, staccando il quartetto della Victoria Torino (58,550) formato da Caimano, Simion, Moncassoli e Carello.

La squadra Open, composta da Eleonoire Ollier Chaissan, Nicoletta Moro, Anna Cairo ed Emilie Avallone, ha invece concluso al quarto posto con 57,075 punti. La vittoria è andata alla Gym Aosta con 61,550 punti, davanti a Polisportiva Carignano (60,600) e a Eurogymnica Torino (59,075).

Oggi hanno gareggiato le LD. Le Allieve Celeste Ciurca, Alessia Masoaro, Melissa Mastroianni e Bianca Camaschella sono salite sul terzo gradino del podio con 53,200 punti. Le prime due posizioni sono andate a Gym Aosta (55,425) e Pianezza (55,000).