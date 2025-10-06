 / GOLF

GOLF | 06 ottobre 2025, 17:49

Golf: La Coppa Isamed esalta la "Louisiana" di Brissogne

I fratelli Fiabane dominano il Lordo, Raiteri e Blanc si impongono nel Netto al Golf Aosta Brissogne ASD.

Si è disputata domenica scorsa una nuova e avvincente gara presso il Golf Aosta Brissogne ASD, la Coppa Isamed, che ha visto i partecipanti sfidarsi nella divertente formula a squadre Louisiana a due giocatori.

La competizione ha regalato risultati molto combattuti, in particolare nelle posizioni Netto, con un arrivo al fotofinish.

Di seguito i risultati completi della gara:

Posizione

Categoria

Giocatori

Punteggio

LORDO

Fiabane - Fiabane

35

NETTO

Raiteri - Blanc

42

NETTO

Carpentieri - Collomb

42

NETTO

Corino - Ratibondi

42

