Golf: La Coppa Isamed esalta la "Louisiana" di Brissogne

Si è disputata domenica scorsa una nuova e avvincente gara presso il Golf Aosta Brissogne ASD, la Coppa Isamed, che ha visto i partecipanti sfidarsi nella divertente formula a squadre Louisiana a due giocatori.
La competizione ha regalato risultati molto combattuti, in particolare nelle posizioni Netto, con un arrivo al fotofinish.
Di seguito i risultati completi della gara:
Posizione
Categoria
Giocatori
Punteggio
1°
LORDO
Fiabane - Fiabane
35
1°
NETTO
Raiteri - Blanc
42
2°
NETTO
Carpentieri - Collomb
42
3°
NETTO
Corino - Ratibondi
42