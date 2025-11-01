Olimpia Aosta: giovani promesse e veterane pronte a tornare in pedana

Fine settimana intenso per la Ginnastica Olimpia Aosta, che torna protagonista a Torino con le sue squadre maschili e femminili impegnate nei rispettivi campionati individuali.

Domenica toccherà ai più giovani: Sébastien Rosaire (2015), Stefano Sorbara (2016) ed Ethienne Chenal (2015) si cimenteranno nella seconda prova del Campionato Individuale Silver LB, dopo l’esordio primaverile. I tre ginnasti si confronteranno su cinque attrezzi — corpo libero, parallele pari, volteggio, sbarra e minitrampolino — con Ethienne impegnato anche al fungo. In pedana saranno seguiti dal tecnico Andrea Dondeynaz.

Ma i riflettori saranno puntati anche sulle ragazze dell’Olimpia, impegnate nella seconda prova regionale del Campionato Individuale Gold. Annie Desandré, Claire Savoye e Fatima Rosset difenderanno i colori valdostani con obiettivi ambiziosi: raggiungere la fase di Zona Tecnica o addirittura staccare il pass per la finale nazionale.

Dopo l’oro all-around nella prima prova, Annie (Junior 2) cercherà la conferma al vertice regionale. Claire (Senior 1), già terza classificata, punta a migliorare ulteriormente le sue esecuzioni, mentre per Fatima (Senior 2) sarà il rientro ufficiale in pedana dopo la pausa stagionale. Ad accompagnarle ci saranno le tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante, pronte a guidare il gruppo verso nuovi traguardi.