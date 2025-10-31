Ginnastica AF: Desandré, Rosset e Savoye (Ginnastica Olimpia) puntano in alto nel Campionato Gold

Annie Desandré, Fatima Rosset e Claire Savoye

Le ginnaste Junior e Senior dell’Olimpia Aosta torneranno in pedana a Torino nel weekend per affrontare la seconda prova regionale del Campionato Individuale Gold.

Tutte e tre le atlete in gara – Annie Desandré, Claire Savoye e Fatima Rosset – sono pronte a dare il massimo sui quattro attrezzi, con l’obiettivo di accedere alla fase di Zona Tecnica o addirittura qualificarsi direttamente alla fase nazionale.

Dopo il brillante oro all-around nella prima prova, Annie, categoria Junior 2, punta a un’altra prestazione di alto livello, confermandosi al top regionale.

Claire, già terza classificata nella categoria Senior 1, cercherà nuovamente il podio, lavorando per perfezionare le sue esecuzioni.

Per Fatima, invece, si tratta dell’esordio stagionale: un importante rientro in pedana per la più esperta delle ginnaste rossonere, che gareggerà nella categoria Senior 2.

Con loro in trasferta, come sempre, le tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante.