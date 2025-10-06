 / GOLF

Golf, Bieres du Grand St Bernard Cup: Successo per i padroni di casa

Grande affluenza ad Aosta Arsanières per la competizione Stableford. Vincono Borre (Lordo), Caselli, Grange e Vincenzetti nelle categorie Netto.

Nella foto da sinistra: Niccolò Lo Giudice, Paolo Caselli, Paolo Bringhen, Riccardo Farcoz, Marisa Rey, Giancarlo Grange, Andrea Succi, Alberto Borre, René Savoye.

Domenica 5 ottobre si è disputata presso il circolo Golf Aosta Arsanières la Les Bieres du Grand St Bernard Golf Cup, una competizione con formula Individuale Stableford divisa in tre categorie.

Di seguito i risultati completi della giornata:

1° CATEGORIA

1° Lordo: Borre Alberto (Aosta Arsanières) – 27 punti

1° Netto: Caselli Paolo (Courmayeur) – 37 punti

2° Netto: Bringhen Paolo (Valle d'Aosta) – 31 punti

2° CATEGORIA

1° Netto: Grange Giancarlo (Aosta Arsanières) – 37 punti

2° Netto: Farcoz Riccardo (Aosta Arsanières) – 33 punti

3° CATEGORIA

1° Netto: Vincenzetti Sergio (Aosta Arsanières) – 39 punti

2° Netto: Lo Giudice Niccolò (Aosta Arsanières) – 35 punti

Premi Speciali

1° Ladies: Rey Marisa (Aosta Arsanières) – 29 punti

1° Seniores: Savoye René (Aosta Arsanières) – 33 punti

