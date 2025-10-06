Golf, Bieres du Grand St Bernard Cup: Successo per i padroni di casa

Domenica 5 ottobre si è disputata presso il circolo Golf Aosta Arsanières la Les Bieres du Grand St Bernard Golf Cup, una competizione con formula Individuale Stableford divisa in tre categorie.
Di seguito i risultati completi della giornata:
1° CATEGORIA
1° Lordo: Borre Alberto (Aosta Arsanières) – 27 punti
1° Netto: Caselli Paolo (Courmayeur) – 37 punti
2° Netto: Bringhen Paolo (Valle d'Aosta) – 31 punti
2° CATEGORIA
1° Netto: Grange Giancarlo (Aosta Arsanières) – 37 punti
2° Netto: Farcoz Riccardo (Aosta Arsanières) – 33 punti
3° CATEGORIA
1° Netto: Vincenzetti Sergio (Aosta Arsanières) – 39 punti
2° Netto: Lo Giudice Niccolò (Aosta Arsanières) – 35 punti
Premi Speciali
1° Ladies: Rey Marisa (Aosta Arsanières) – 29 punti
1° Seniores: Savoye René (Aosta Arsanières) – 33 punti