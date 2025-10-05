Golf: Tris valdostano nella top ten del Trofeo nazionale del Gavi

Weekend di grande golf per i valdostani impegnati al Trofeo Nazionale del Gavi, disputato sabato e domenica sul percorso a 36 buche del circolo alessandrino. I giocatori rossoneri hanno ben figurato, tenendo testa a un parterre di alto livello e piazzando tre portacolori nella top ten della classifica assoluta.

A imporsi è stato Leonardo Russo (Pinerolo-Pragelato), vincitore con 146 colpi (71+75). Sul podio con lui Marco Lucchesi (Sant’Anna), secondo con 149 (74+75), e Mattia Rosso (Torino), terzo a quota 150.

A due lunghezze dal podio, Julian Faccini (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) ha chiuso in quarta posizione con 152 colpi, frutto di un sabato da 78 e di una domenica in crescendo, chiusa in 74, appena un colpo sopra il par del campo.

In ottava posizione si è piazzato Federico Subet (Golf Club Aosta Brissogne), autore di un buon primo giro da 75, seguito da un 79 nella seconda giornata per un totale di 154.

Completa il tris valdostano nella top ten Emanuele Giachino (Courmayeur et Grandes Jorasses), nono con 155 colpi: dopo un avvio in salita (82), ha firmato una splendida rimonta domenicale chiudendo in 73.

Nel gruppo valdostano si segnalano anche Federico Muzi Falconi (Aosta Brissogne), trentesimo con 165 colpi (80+85), e Alessandro Subet (Aosta Brissogne), quarantatreesimo con 173 (85+88).

Un risultato complessivo che conferma la solidità del movimento golfistico valdostano, capace di farsi valere anche nei tornei nazionali più competitivi.