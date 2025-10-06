Bravi i golfisti valdostani nella tre giorni del Trofeo Giovanile Internazionale

Una competizione federale internazionale, che ha riunito i migliori giovani talenti italiani e stranieri, si è svolta da martedì 30 settembre a giovedì 2 ottobre al Golf Club Milano, immerso nel verde del Parco di Monza.

Tre giornate di altissimo livello, arricchite dalla presenza di diversi giocatori provenienti da altri Paesi, grazie a una collaborazione tra la Federazione Europea di Golf e alcuni college statunitensi. Due le tappe organizzate nel “vecchio continente”: una in Belgio e questa in Italia.

Settantadue i partecipanti che martedì 30 settembre hanno piazzato il proprio tee alla buca 1 e compiuto il primo swing. Tra loro anche tre valdostani: i sedicenni Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) e Alessandro Subet (Golf Club Aosta Brissogne), insieme al diciottenne Federico Subet (Golf Club Aosta Brissogne).

Tutti e tre hanno superato il taglio, riservato ai primi 54 dopo le prime 36 buche, accedendo così alla giornata conclusiva e completando le 54 buche previste.

La vittoria è andata a Mattia Pagani (Croara), che con 212 colpi, quattro sotto il par, ha preceduto Edoardo Marchese (Lecco), secondo, ed Ernesto Artioli (Modena), terzo, entrambi con 213 colpi.

Il migliore dei valdostani è stato Mathias Sciocchetti Bois, 24º in classifica. Dopo un avvio difficile (80 colpi nelle prime 18 buche, oltre la 40ª posizione), ha recuperato con una seconda giornata da 72 colpi e ha chiuso l’ultima con 76, per un totale di 228 colpi.

In 29ª posizione si è classificato Alessandro Subet, autore di un ottimo 75 al debutto (26º provvisorio), seguito da due giornate concluse con 78 colpi ciascuna, per un totale di 231 colpi.

Ha terminato in 34ª posizione Federico Subet, partito molto bene con un 74 nelle prime 18 buche (16º posto provvisorio), ma penalizzato poi da un 81 nella seconda giornata. Si è comunque migliorato nel round finale, chiudendo con 78 colpi e un totale di 234.

Nel weekend, i migliori golfisti valdostani saranno nuovamente impegnati fuori regione nel Trofeo Nazionale del Gavi, 36 buche in due giornate di gara sul percorso alessandrino.

Parteciperanno Julian Faccini (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), Federico Muzi Falconi, Filippo Muzi Falconi, Alessandro Subet, Federico Subet (tutti del Golf Club Aosta Brissogne) ed Emanuele Giachino (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses).