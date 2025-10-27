Lo Verso terza nella gara Junior 2 LC2 di Chivasso

Alcune ragazze del Club des Sports ieri - domenica 26 ottobre - hanno partecipato alla terza prova del campionato individuale LC1 e LC2 di ginnastica ritmica, gare che si sono disputate a Chivasso.

Nelle LC2, buona terza posizione per Matilde Lo Verso (Junior 2), che ha realizzato 18.800 punti, chiudendo alle spalle di Gaia Russo della Jolly Vinovo (20.450) e di Greta Marotta della Concordia (20.325). Quinto posto fra le Senior 2 per Alessia Fratini, con 17.350 punti.

LC1 - Nelle Senior 1, decima posizione per Chloé Demarin con 14.425 punti, mentre nelle Senior 2 sesta piazza per Panasie Barailler (16.125). La Junior 2 Aurora Bidese ha concluso quattordicesima con 16.050 punti.

Il prossimo appuntamento agonistico del Club des Sports è fissato per il fine settimana dell’8 e 9 novembre, quando si svolgerà la seconda prova del Torneo Winter Club.