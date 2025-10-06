La Gym Aosta vince e va sul podio al Winter Club di Chivasso

Domenica 5 è poi scesa in pedana nel Campionato Individuale Allieve Jislaine Paternolli Gerard, alla sua prima esperienza nella difficile categoria Gold dove, al corpo libero (16.050) e fune (16.300), con un totale di 32.350, nonostante l’inevitabile emozione ha ottenuto fra le Allieve di 2° fascia una onorevolissima 9° posizione.

Questi i risultati:

LB Allieve: 5° la squadra composta da Matilda Lazzaro (C. Libero 9.600), Amanda Girasole (Fune 8.900), Matilda Lazzaro (Cerchio 8.050), Francesca Lucia Raso (Clavette 8.050) con punteggio finale di 34.600, seguita al 6° posto dalla 2° squadra formata da Evelyn Amoroso (C. Libero 9.500), Sara Maria Balia (Cerchio 8.225), Jada Lodi Palla (8.425), Noomi Liporace (Clavette 8.150) per un totale di 34.300.

LC Open: 8° posizione con 46.800 per la squadra Open formata da Ginevra Ciampa (corpo libero 8.525), Arianna Riva (cerchio 9.425), Sofia Falcicchio (Palla 10.025), Alessia Bordet (Clavette) 9.850, Maya Marcoz (Nastro 8.975).

LD Open: 2° posizione per Amelie Tomas (C. Libero 9.900), Anita Molinaro (Fune11.175, Nastro 9.825), Emanuela Ciobanu (Cerchio11.425), Ludovica Lucia (Palla11.650), Viola Di Francesco (Clavette10.625), per un totale di 54.775 calcolato sui migliori 5 punteggi.

LE Open: Vince La 1° Squadra Formata da Alice Lucia (Corpo Libero 9.800), Giulia Castagnera (Fune 13.825) Miryam Sahbani (Cerchio14.350), Aurora Scarpone (Palla13.775 e Nastro 13.150), Arianna Desandre' (Clavette14.250), con totale di 79.150, seguita in 2° posizione dall’altra squadra Gym, composta da Gaia Nebiolo (C. Libero 9.700), Marta Framarin (Fune12.225 e Palla13.150), Emilie Marcellan (Cerchio 13.900 e Nastro13.450), Martina Crisopulli (Clavette 13.200), per un totale di 75.625.

Si tratta di ottimi risultati, da confermare nella 2° prova, e tanti complimenti a Jislaine Paternolli Gerard per il suo esordio nella Gold!