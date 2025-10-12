Ginnastica: Olimpia Aosta domina al Campionato di Eccellenza a Torino

È stata una domenica trionfale per l’Olimpia Aosta quella vissuta a Torino in occasione della prima prova del Campionato Individuale di Eccellenza. I due allievi Gabriele Mordenti ed Eric Mombelli hanno letteralmente monopolizzato il podio, regalando alla società valdostana una prestazione memorabile.

Accompagnati dal tecnico Andrea Dondeynaz, i due ginnasti si sono distinti per precisione, eleganza e determinazione, conquistando medaglie su ogni attrezzo affrontato.

Gabriele Mordenti ha gareggiato su tutti e sei gli attrezzi, imponendosi con autorevolezza. Ha conquistato il primo posto al corpo libero, al volteggio, alle parallele e alla sbarra, dimostrando una padronanza tecnica di altissimo livello. Al cavallo con maniglie ha condiviso il gradino più alto del podio con il compagno Mombelli, mentre agli anelli ha ottenuto un ottimo secondo posto. La sua versatilità e la capacità di mantenere alta la concentrazione su ogni esercizio lo hanno reso uno dei protagonisti indiscussi della giornata.

Eric Mombelli, impegnato su quattro attrezzi, ha saputo sfruttare al meglio le sue qualità, conquistando l’oro al cavallo con maniglie e agli anelli, dove ha mostrato forza e controllo impeccabili. Ha poi ottenuto l’argento alla sbarra e alle parallele, confermando la sua crescita tecnica e la solidità del lavoro svolto in palestra.

Assente per un’indisposizione il terzo allievo del gruppo, Mattia Coutandin, che avrebbe sicuramente contribuito a rafforzare ulteriormente la presenza dell’Olimpia Aosta in gara. La giornata torinese ha comunque confermato l’eccellenza del vivaio della società, capace di formare atleti competitivi e pronti a distinguersi a livello nazionale.

Il Campionato Individuale di Eccellenza si apre dunque sotto il segno rossonero, con Mordenti e Mombelli che promettono di essere protagonisti anche nelle prossime tappe.