Ginnastica AF: La squadra Allieve dell’Olimpia torna in pista nel Campionato Gold

Dopo la pausa estiva, la ginnastica artistica riprende il suo calendario di competizioni. A inaugurare la stagione per il settore femminile dell’Olimpia Aosta saranno le atlete più giovani, pronte a mettersi in gioco nel prestigioso Campionato di Squadra Allieve Gold.

Domenica 5 ottobre, a Torino, scenderanno in pedana Noelie Benato, Luna Donatelli Marquet e Margot Vallet (classe 2012), insieme a Gaia Petrera (2013) ed Emi Bertucci (2014). Le ginnaste saranno impegnate nella prima prova regionale, che prevede l’esecuzione di esercizi su tutti e quattro gli attrezzi della disciplina: volteggio, parallele, trave e corpo libero.

Saranno invece assenti, in questa prima tappa, le allieve 2014 Lucrezia Luboz e Aurora Mileto, costrette a fermarsi momentaneamente per piccoli problemi fisici.

A sostenere le giovani ginnaste in campo gara ci saranno le tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante, pronte a guidarle e incoraggiarle in questa nuova avventura sportiva.