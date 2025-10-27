Le Allieve Gold dell’Olimpia sono vicecampionesse regionali

Un bell’exploit per le giovani ginnaste dell’Olimpia Aosta, impegnate questo fine settimana a Torino nella seconda prova del Campionato di Squadra Allieve Gold, che risalgono di una posizione dal bronzo della tornata precedente e si piazzano sul secondo gradino del podio sia in questa prova che nella classifica di Campionato, laureandosi Vicecampionesse di Piemonte e Valle d’Aosta.

Le sei allieve si sono alternate sui quattro attrezzi: alla trave, primo attrezzo di gara sono salite Margot Vallet, Emi Bertucci, Aurora Mileto (molto buona la sua prestazione) e Luna Donatelli Marquet, a corpo libero si sono esibite ancora Aurora, Margot, Luna con Gaia Petrera, al volteggio Gaia, Aurora, Margot e Noélie Benato e infine a parallele Emi, Gaia, Aurora e Noélie hanno concluso in bellezza la gara con quattro esercizi di buon livello.

Ad accompagnare la squadra in campo gara, le tecniche federali Federica Vinante e Claudia Iacona, soddisfatte della prestazione e pronte a ripartire con gli allenamenti in vista della fase interregionale di novembre.