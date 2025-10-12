Ginnastica AF: Sette medaglie per due campionesse

Sette medaglie, due protagoniste e un ritorno da incorniciare. Sabato a Torino si è svolta la prima prova regionale del Campionato Gold Junior e Senior, che ha visto impegnate due ginnaste dell’Olimpia Aosta, Claire Savoye e Annie Desandré. Una giornata intensa e ricca di soddisfazioni per le tecniche Claudia Iacona e Federica Vinante, che hanno seguito le loro atlete verso risultati di grande rilievo.

Nella categoria Senior 1, Claire Savoye ha gareggiato su tutti e quattro gli attrezzi, mostrando costanza e precisione. Il suo impegno le è valso un ottimo terzo posto all-around, arricchito da due bronzi nelle finali di specialità, alla trave e al corpo libero, dove ha brillato per eleganza e solidità.

Annie sul podio

Nella categoria Junior 2, la scena è tutta per Annie Desandré, che dopo due anni di assenza dalle competizioni individuali a causa di un infortunio, è tornata in pedana con una performance da campionessa. L’emozione non le ha impedito di esprimere il meglio: ha conquistato il gradino più alto del podio all-around, iniziando nel modo migliore la sua nuova stagione agonistica. A completare l’exploit, un oro alle parallele e due argenti alla trave e al volteggio.

Claire

Assente la compagna Fatima Rosset, che tornerà in gara nella seconda prova in programma il 1° e 2 novembre, quando la Ginnastica Olimpia cercherà di confermare — e magari superare — gli ottimi risultati di questa prima uscita.