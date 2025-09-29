Ritmica: tre successi del Club des Sports a Settimo Torinese

Si è svolta ieri, domenica 28 settembre, a Settimo Torinese la terza prova del Campionato Individuale Silver LD, alla presenza di diverse ginnaste provenienti dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta. Giornata positiva per il Club des Sports, capace di primeggiare in diverse categorie.

Tra i risultati più significativi spicca il successo di Elenoire Ollier Chaissan, che ha dominato la gara Allieve 3, vincendo con il punteggio di 23.200. Ha preceduto Emanuela Ciobanu della Gym Aosta con 22.125 e Gaia Nebiolo, sempre della Gym Aosta, con 21.725.

Nelle Allieve 4, altra vittoria targata Club des Sports. A salire sul primo gradino del podio è stata Nicole Cassarino, con 22.050 punti, gli stessi di Sara Fontanot del Centro Sportivo Pianezza. Terzo posto per Giulia Zaffino dello Sport Giocando con 20.250.

Nelle Allieve 5 terzo successo del Club des Sports, questa volta con Alessia Masoaro che ha chiuso con 24.500 punti, davanti ad Alessia Mattio della Cuneoginnastica con 23.550 e Ludovica Cassatella della SG Zenith Chieri con 22.850; sesta Melissa Mastroianni (22.550) e nona Bianca Camaschella (19.750).

Ieri (sabato), sempre a Settimo Torinese, si è disputata la prima prova del Campionato di specialità Gold. Presente anche la Senior 2 Ilaria Bertoncin (Club des Sports), che si è esibita alla palla realizzando 21.400 punti e salendo sul terzo gradino del podio. Davanti a tutte Stefania Straniero (Eurogyminica Torino; 23.800) e Alice Poletti (Ritmica Vco; 22.850).