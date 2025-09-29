Bottari, Matteotti e Molinaro (GymAosta) vincono alla 3ª prova del Campionato Individuale Regionale LD di Settimo Torinese

Domenica 28 si è svolta a Settimo Torinese la 3ª prova del Campionato Individuale LD di Ginnastica Ritmica, fase Regionale, cui hanno partecipato 10 ginnaste della Gym Aosta, guidate dalle allenatrici Elisa Antonacci, Valentina Lampis e Alessia Toscano.

Allieve 3° fascia: Podio al 2° posto per Emanuela Ciobanu con 22.125 (Corpo Libero 10.675, Cerchio 11.450), seguita al 3° posto da Gaia Nebiolo con 21.725 (Corpo Libero 11.300, Cerchio 10.425)



Fra le Allieve 2° fascia Anita Molinaro sale sul gradino più alto del podio con 21.350 (Fune 10.800 e Nastro 10.550)

Fra le Allieve 4° fascia Charlene Scarlatta è 6° con 19.350 (Cerchio 9.950, Palla 9.400)

Nelle Junior 1 Elisa Bottari vince salendo sul gradino più alto del podio con 22.800 (Cerchio 11.150, Palla 11.650)

Nelle Senior 1 Sofia Falcicchio è 12° con 18.950 (Clavette 9.550, Palla 9.400)

Fra le Senior 2 Claudia Matteotti con 22.000 è 1° (Palla 10.650 e Clavette 11.350), mentre Sara Mammoliti Mochet si piazza al 10° posto con 18.700 (Cerchio 9.450 Clavette 9.250)

Si tratta di ottimi risultati e di un buon auspicio per le finali nazionali di Rimini Winter.