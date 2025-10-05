 / GINNASTICA

GINNASTICA | 05 ottobre 2025, 21:38

Ginnastica F: Buona la prima per le allieve dell’Olimpia Aosta

Terzo posto nella gara d’esordio del Campionato di squadra Allieve Gold 3B

Ottimo inizio di stagione per le giovani ginnaste dell’Olimpia Aosta, che nella prima prova del Campionato di squadra Allieve Gold 3B conquistano un meritato terzo posto, confermando talento, grinta e passione per la ginnastica artistica.

A scendere in pedana Noélie Benato, Luna Donatelli Marquet, Margot Vallet, Gaia Petrera ed Emi Bertucci, protagoniste di buone esecuzioni su tutti e quattro gli attrezzi: volteggio, parallele, trave e corpo libero. Le ginnaste hanno mostrato precisione nei movimenti e grande concentrazione, regalando spettacolo al pubblico e agli allenatori.

A guidarle in campo gara le tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante, soddisfatte di questa prima positiva prestazione, che lascia comunque margini di miglioramento in vista delle prossime prove del campionato.

Non presenti in questa prima tornata, a causa di piccoli problemi fisici, le compagne di squadra Aurora Mileto e Lucrezia Luboz, che torneranno presto in pedana, pronte a dare il loro contributo per consolidare ulteriormente il risultato della squadra.

Il terzo posto finale rappresenta un incoraggiante punto di partenza per la stagione 2025, promettendo ulteriori emozioni e soddisfazioni per le giovani promesse dell’Olimpia Aosta.

red/ShB

