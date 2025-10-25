Ginnastica AF: Seconda prova per la squadra Allieve Gold dell’Olimpia

Dopo l’ottimo terzo posto ottenuto nella prima prova, le allieve dell’Olimpia Aosta sono pronte a rimettersi in gioco. Questo fine settimana, infatti, la squadra sarà impegnata a Torino nella seconda prova del Campionato di Squadra Allieve Gold, appuntamento decisivo per accedere alla fase interregionale di novembre.

A rappresentare la società valdostana saranno Emi Bertucci e Aurora Mileto (classe 2014), Noélie Benato, Luna Donatelli Marquet e Margot Vallet (classe 2012) e Gaia Petrera (classe 2013). Le giovani ginnaste si alterneranno sui quattro attrezzi — corpo libero, trave, parallele e volteggio — con l’obiettivo di migliorare i punteggi e consolidare la crescita tecnica mostrata nella precedente uscita.

Ancora assente Lucrezia Luboz, ferma per infortunio ma in via di recupero, mentre a guidare la squadra in campo gara saranno le tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante, punti di riferimento del settore agonistico dell’Olimpia.

Il miglior punteggio tra le due prove determinerà la classifica finale e, soprattutto, l’accesso al prestigioso appuntamento interregionale. Le giovani ginnaste aostane si preparano dunque a vivere un fine settimana intenso, tra emozione, concentrazione e la voglia di confermare il proprio valore anche oltre i confini regionali.