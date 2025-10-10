Savoye e Desandré (Ginnastica Olimpia) pronte all'individuale Junior Senior Gold

Dopo il bel risultato ottenuto dalle Allieve nel campionato di squadra, ora tocca alle ginnaste Junior e Senior dell'Olimpia Aosta inaugurare la nuova stagione agonistica.

Claire Savoye, categoria Senior 1, e Annie Desandré, categoria Junior 2, saranno impegnate questo fine settimana nella prima prova del Campionato Individuale Gold Piemonte-Valle d’Aosta, gareggiando entrambe sui quattro attrezzi: corpo libero, parallele, trave e volteggio, con esercizi dall’elevato valore tecnico.

Con loro in campo gara la tecnica federale Claudia Iacona, mentre sarà assente in questa tornata la veterana Fatima Rosset, non ancora in forma ottimale per la competizione.

Purtroppo anche il ginnasta Ruben Vitulli, che aveva ben figurato nella prima prova maschile Gold, non sarà in campo questo fine settimana a causa di un infortunio casalingo.