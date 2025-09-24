È ripartita la stagione delle ginnaste del Club des Sports

La sezione agonistica di ginnastica ritmica - formata da una cinquantina di atlete - è tornata in pedana per il primo confronto autunnale, dopo un’estate trascorsa in palestra per preparare la nuova stagione che culminerà con le finali di Rimini in programma a dicembre.

Ieri - domenica 21 settembre - la prima gara, organizzata a Saint-Vincent proprio dal Club des Sports che ha allestito una prova per il livello Gold (una prima assoluta per la società valdostana) e la terza prova - dopo quelle primaverili - del campionato individuale Silver LE.

Nella categoria Junior 1, affermazione di Viola Ottobon (Club des Sports) con 24.475 punti, seguita dalla compagna di squadra Sveva Ottobon, seconda con 24.400 punti, mentre a completare il podio è stata Chiara Mantelli (Pianezza; 24.375).

Nelle Allieve 5, vittoria per Arianna Desandré (Gym Aosta) con 27.175 punti, davanti a Ilenia Molinaro (Concordia; 25.575) e alla portacolori del Club des Sports MariaPaola Rigo (25.250 punti). Angelica Brunetti ha concluso quinta con 23.800 punti, ottava Anna Gusulfino con 23.050 punti.

Nella categoria Senior 2, secondo posto con 24.975 punti per Emilie Avallone, nella gara vinta da Aurora Scarpone (Gym Aosta; 25.050); terza Miryam Sahbani (Gym Aosta; 24.150). Quarta Sofia Bevilacqua con 23.825 punti e sesta Manuela Fianco con 21.200 punti.

Nelle Senior 3, seconda posizione per Ilaria Bertoncin (25.550), alle spalle di Beatrice Mandrile (Cuneoginnastica; 27.050) e davanti a Giulia Castagnera (Gym Aosta; 23.650). Infine nelle Junior 2, quinta Nicoletta Moro (23.300), nella prova vinta da Martina Crisopulli (Gym Aosta) con 26.525 punti.

Prossimo fine settimana le ragazze del Club des Sports parteciperanno alla prova del campionato individuale Silver LD, in programma a Settimo Torinese. In pedana anche Ilaria Bertoncin, impegnata nel programma Gold.

Nel frattempo il Club des Sports ha avviato i corsi di ginnastica ritmica e pre-acrobatica, dedicati alle giovanissime con almeno 3 anni di età. Alle sedi di Valtournenche, Saint-Vincent, Pollein e Variney, quest’anno si aggiunge quella di Saint-Marcel. Un’offerta ancora più ampia per avvicinarsi al mondo della ginnastica, sotto lo sguardo di istruttrici formate e specializzate. Il settore agonistico prosegue inoltre la collaborazione con Sonia Landolina.