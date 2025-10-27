A Cantalupa vincono Evelyn Amoroso e Maya Marcoz (Gym Aosta), con altri 4 podi per le ginnaste della Gym

Sabato 25 Ottobre 2025 si è svolto a Cantalupa (To) il Campionato Individuale Allieve Gold di Ginnastica Ritmica - Zona Tecnica 1

Nella Allieve 2° fascia Gerard Jislaine Paternolli è 14° su 41 partecipanti con totale di 34.400 (C. Libero 17.250, Fune 17.150), buon risultato considerata la difficoltà della categoria Gold in ambito interregionale Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria; in questa performance è stata guidata dalle allenatrici della Gym Aosta Giorgia Castagnera e Gorgia Righi.

Domenica 26 è invece andata in scena al PalaLancia di Chivasso la 3^ Prova del Campionato Individuale Regionale LC1 e LC2 Silver, cui hanno partecipato 9 ginnaste della Gym Aosta, guidate dalla tecnica Valentina Lampis, ottenendo i seguenti risultati:

LC 1:

Evelyn Amoroso sale sul gradino più alto del podio fra le Allieve 1° fascia ottenendo una bella vittoria con un totale di 19.200 (C. Libero 10.450, Fune 8.750)

Fra le allieve 3° fascia Ludovica Lucia è 7° con 18.850 (Clavette 10.025, Nastro 8.825)

Aline Graiani sale anch’essa sul podio, al 3° posto, con un totale di 19.400 (Cerchio 9.475, Palla9.925), seguita al 7° posto da Candice Grosjacques con 17.950 (Palla 9.400, Nastro, 8.550)

Bel podio al 3° posto anche per Swami Giovinazzo fra le Allieve 5° fascia, con 19.075 (Cerchio 9.100, Palla 9.975)

Sale sul podio fra le Senior 2, questa volta al 2° posto, anche Anita Semplicini con 19.200 (Cerchio 9.875,

Clavette 9.325)

LC2:

fra le Allieve 4° fascia ° posto per Alessia Bordet con 19.800 (Cerchio 10.200, Clavette 9.600)

nelle Junior 1 Arianna Riva sale sul podio al 2° posto con 18.600 (Cerchio 9.525, Clavette 9.075)

Nelle Senior 3 Maya Marcoz è 1° con 19.625 (Cerchio 9.600, Palla 10.025)