Campionati Italiani Pentathlon dei Lanci Master Estivo (Trofeo "Beppe Tosi")

Maria Luisa Finazzi (1944, Atl. Sandro Calvesi) si è portata a casa la medaglia d’oro e il titolo 2025 della categoria SF80 con 2512 punti: 389 punti nel lancio del martello (15,36m, 3o posto), 734 punti nel getto del peso (7,52m, 1o posto), 435 punti nel lancio del disco (12,52m, 3o posto), 489 punti nel giavellotto (12,99m, 1o posto), 477 punti nel martello a maniglia corta (7,03m, 3o posto).
Emanuele Tortorici (1967, Atl. Sandro Calvesi) ha conquistato il titolo SM55 con 3029 punti: 680 punti nel lancio del martello (41,21m, 3o posto), 649 punti nel getto del peso (10,23m, 9o posto), 582 punti nel lancio del disco (33,03m, 7o posto), 410 punti nel giavellotto (28,16m, 8o posto), 708 punti nel salto in lungo (13,57m, 5o posto).
2o posto per Alvaro Miorelli (1951, Atl. Sandro Calvesi) nella categoria SM70 con 2954 punti: 542 punti nel lancio del martello (31,45m, 3o posto), 695 punti nel getto del peso (10,33m, 5o posto), 576 punti nel lancio del disco (30,30m, 3o posto), 548 punti nel giavellotto (30,36m, 2o posto), 593 punti nel salto in lungo (12,18m, 4o posto).
Juan Jose Herrera (1986, Atl. Sandro Calvesi) invece è argento nella categoria SM35 con 1534 punti: 316 punti nel lancio del martello (26,26m, 9o posto), 515 punti nel getto del peso (10,03m, 7o posto), 349 punti nel lancio del disco (24,07m, 13o posto), 354 punti nel giavellotto (32,44m, 6o posto).
Luigi Vesan (1965, Atl. Sandro Calvesi) è 12o nella categoria SM60 con 1695 punti: 295 punti nel lancio del martello (21,32m, 23o posto), 505 punti nel getto del peso (8,43m, 19o posto), 334 punti nel lancio del disco (24,10m, 25o posto), 160 punti nel giavellotto (14,55m, 28o posto), 401 punti nel lancio del martello a maniglia corta (9,03m, 20o posto).
14o posto per Giovambattista Bova (1959, Atl. Sandro Calvesi) nella SM65 con 1643 punti: 318 punti nel lancio del martello (20,50m, 26o posto), 472 punti nel getto del peso (7,35m, 26o posto), 471 punti nel lancio del disco (28,66m, 15o posto), 187 punti nel giavellotto (14,41m, 29o posto), 195 punti nel lancio del martello a maniglia corta (4,91m, 29o posto).