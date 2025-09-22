Atletica: Novara capitale dell'atletica giovanile con i Campionati Regionali Cadetti e Allievi

Sabato 20 e domenica 21 settembre, sul campo di Novara, sono andati in scena in campionati regionali Valle d’Aosta e Piemonte riservati alle categorie cadetti e allievi.

Nelle due giornate per la categoria cadetti/e:

15 titoli alla Sandro Calvesi

6 al Pont Donnas

5 alla Cogne Aosta

1 al Pont-Saint-Martin

Per la categoria allievi/e:

10 titoli al Pont Donnas

6 alla Cogne Aosta

3 alla Sandro Calvesi

1 al Pont-Saint-Martin

Cadetti

Cade il primato regionale sui 1000m cadetti. Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Calvesi) migliora il record regionale di categoria, detenuto da Andrea Casassa (Atl. Sandro Calvesi) e corso a Fidenza nel 2013, portandolo da 2’38"35 a 2’37"19. Gara estremamente veloce che ha visto i primi sei atleti sotto il muro dei 2’40" (Vierin 6o) con anche il nuovo primato piemontese di 2’35"33 corso da Pietro Carlo Milano (Atl. Rivarolo). I risultati ottenuti modificano la top 10 2025 delle graduatorie nazionali di categoria sulla distanza dei 1000m a due settimane dai campionati italiani. Il 2o posto è andato a Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 2’59"10 e 3o posto per Giorgio Debernardi (2011 Atl. Cogne Aosta) in 3’10"17. Nei 1000 metri cadette Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) si è presa il titolo in 3’14"96, davanti ad Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) 2a in 3’16"90. 3o posto per Mya Canalini (2011, Atl. Cogne Aosta) in 3’59"19.

Altro record polverizzato sui 1200 siepi. Questa volta è Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) che alla sua prima gara sulla distanza con barriere sbriciola il precedente record fatto registrare da Emilien Ronc (Atl. Pont Donnas) lo scorso anno a Cuneo in 3’36"34. Blanc ha tolto 7" dal record correndo la gara in 3’29"00. Medaglia d’argento per Mattia Consol (2010, APD Pont-Saint-Martin) in 3’58"79. Al femminile il titolo è andato ad Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) che ha concluso in 4’25"01.

Il titolo degli 80m femminili è andato a Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) che ha corso in 10"96. Il podio si completa con la 2a posizione di Emma Cornacchia (2011, Atl. Cogne Aosta) in 11"30 e la 3a di Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 11"39. Tra i maschi vittoria per Arnaud Favre (2011, Atl. Sandro Calvesi) in 10"99, seguito da Etienne Cornaz (2011, Atl. Pont Donnas) in 11"23 e da Gabriele Vagneur (2011, Atl. Cogne Aosta) in 14"69.

Nei 300 metri femminili Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) è 1a in 45"02. 2o posto per Amelia Dovina (2010, Atl. Cogne Aosta) in 47"51. Medaglia di bronzo per Anna Albiero (2011, Atl. Sandro Calvesi) in 50"17. Al maschile il titolo è andato a Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) che ha corso la distanza in 39"65.

Sui 100hs 1o posto per Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) in 17"08, mentre Annie China Bino (2011, Atl. Sandro Calvesi) è andata al titolo con il tempo di 15"83.

Sui 300hs il titolo è andato ad Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) che ha corso in 40"74. Al femminile titolo a Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 52"13, mentre Ludovica Lingeri (2011, Atl. Pont Donnas) è 2a in 55"68.

Nei 2000 metri è Thierry Cretier (2010, APD Pont-Saint-Martin) a prendersi il titolo in 6’19"20, seguito da Elia Borre (2011, Atl. Sandro Calvesi) in 8’07"74. Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) si è portata a casa il titolo femminile in 7’09"60.

Nel salto in alto il podio ha visto Mya Canalini (2011, Atl. Sandro Calvesi) sul gradino più alto con la misura di 1,46 m, seguita da Diana Costa (2011, Atl. Cogne Aosta) a 1,43 m e da Marta Nieroz (2010, Atl. Sandro Calvesi) con 1,35m. Al maschile il titolo è andato a Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta) che ha saltato a 1,58m, 2o posto per Etienne Cornaz (2011, Atl. Pont Donnas) con la misura di 1,50m e 3o Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) con 1,45m.

Il podio femminile del salto in lungo si compone con il 1o posto di Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) con la misura di 4,48m, 2o posto per Anais Creux (2011, Atl. Cogne Aosta) con 4,31m e 3o posto per Emma Cornacchia (2011, Atl. Cogne Aosta) con 4,25m. Nella gara maschile vittoria per Arnaud Favre (2011, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 4,01m.

Nel salto triplo cadette podio completo per l’Atletica Cogne Aosta con Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) che si è imposta con la misura di 9,95 m, davanti ad Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta), 2a con 9,78m e davanti a Martina Mancini (2010, Atl. Cogne Aosta) che ha chiuso con 9,13 m. In campo maschile il titolo è andato a Elia Borré (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 8,09 m.

Nel getto del peso cadette (3kg) Marta Nieroz (2010, Atl. Sandro Calvesi) si è presa il titolo regionale con la misura di 6,91m, davanti a Noemi Chapel (2011, Atl. Cogne Aosta) 2a con 6,63m e a Giorgia Garino (2011, Atl. Cogne Aosta) 3a con 5,00m. Al maschile (4kg) è Assane Andrea Seck (2011, Atl. Sandro Calvesi) a vincere con la misura di 11,49 m.

Nel lancio del disco femminile (1kg) vittoria per Alessia Colosimo (2010, Atl. Pont Donnas) con un lancio da 21,09 m, 2o posto per Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) con 18,83 m. Tra i cadetti (1,5kg) il titolo è andato a Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 20,09 m.

Nel lancio del martello (4Kg) 1o posto per Assane Andrea Seck (2011, Atl. Sandro Calvesi) con un lancio di 34,55 m. Al femminile il titolo è andato a Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) con la misura di 22,01m.

I titoli del lancio del giavellotto (600g maschile e 400g femminile) sono andati a Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 22,51m e a Alessia Colosimo (2010, Atl. Pont Donnas) con 18,67m.

Allievi

Sui 100m il titolo allievi è andato a Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) con il tempo di 11"83, 2o poso per André Borettaz (2009, Atl. Pont Donnas) in 12"04 e medaglia di bronzo per Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas) in 12"67. Al femminile è Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) a vincere in 12"36, 2o posto per Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) in 13"48 e 3o posto per Isabella Germano Ravina (2008, Atl. Pnt Donnas) in 13"90.

Sui 200m è Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) a vincere il titolo con il tempo di 23"55, 2o posto per Filippo Perenchio (2009 Atl. Pont Donnas) in 24"42 e 3o posto per Niccolò Statti (2009, Atl. Cogne Aosta) in 25"58. Al femminile il titolo è andato a Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 25"15, 2° posto per Elisabetta Berlier (2009, Atl. Cogne Aosta) in 31"34.

Nei 400m è nuovamente Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) a guadagnarsi il titolo correndo in 53"03 davanti al compagno di squadra Filippo Perrenchio (2009, Atl. Pont Donnas), secondo in 53"33.

Sugli 800m è stato Laurent Cugnach (2008, Atl. Sandro Calvesi) a conquistare il titolo, chiudendo in 2’04"86.

Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) in 15"45 vince il titolo dei 110Hs, Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è 2o in 16"15. Tra le allieve, titolo regionale va a Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) sui 100hs con 15"09.

Nei 400Hs femminili è sempre Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) a vincere in 1’02"42.

Nei 2000 siepi medaglia d’oro per Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) che ha chiuso in 7’10"65.

Nel salto in alto André Borettaz (2009, Atl. Pont Donnas) è 1o con la misura di 1,83m, mentre Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) si prende il titolo femminile con 1,58m, 2o posto per Asia Olivia (2009, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 1,30m.

Isabella Germano Ravina (2008, Atl. Pont Donnas) ha vinto il titolo nella gara di salto in lungo con la misura di 4,84m, seguita da Anna Sarboraria (2008, Atl. Sandro Calvesi) 2a con 4,36m e da Ludovica Costa (2008, Atl. Cogne Aosta) 3a con 3,98 m. Al maschile Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è 1o con 5,34m.

Nel salto con l’asta titolo per Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 2,40 m.

Nel triplo maschile gradino più alto del podio per Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas) che ha saltato a 12,16m. Al femminile il titolo è andato a Anna Sarboraria (2008, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 9,74m, 2a posizione per Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) con 9,41m.

Nel peso femminile (3kg) Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) ha lanciato a 7,96m prendendosi il titolo regionale. 2o posto per Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 7,94 m. Tra i maschi (5kg) è Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) a prendersi il 1o posto con la misura di 9,78m.

Nel disco femminile (1kg) Letizia Saba (2009, Atl. Cogne Aosta) ha vinto con la misura di 19,61 m.

Nel martello (3kg) vittoria per Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) con un lancio da 40,08 m. Nel giavellotto (700g) Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) ha chiuso con 34,11 m.

Commento

Sulla suagara Christophe Vierin commenta: "Sono molto contento dei miei progressi. Anche se avrei potuto fare meglio dal punto di vista tattico durante la gara, il riscontro cronometrico è più che soddisfacente. Ora non vedo l’ora di partecipare ai Campionati Italiani di Viareggio: punto a conquistare una buona posizione, ma soprattutto a dare il massimo."





Classifica