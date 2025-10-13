Atletica: Alvaro Miorelli conquista il secondo posto ai Campionati di Pentathlon

Verona ha ospitato i Campionati Pentathlon Lanci, una competizione che ha visto protagonisti atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi nelle cinque specialità del lancio.

Tra i partecipanti, il valdostano Alvaro Miorelli, classe 1951 e portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi, ha brillato per determinazione e tecnica, conquistando il secondo posto assoluto con un punteggio complessivo di 2955 punti.

La sua prova è stata caratterizzata da una notevole regolarità nelle diverse discipline. Ha aperto la giornata con il getto del peso, dove ha ottenuto 685 punti grazie a una misura di 10,20 metri, piazzandosi terzo. Nel lancio del disco ha raggiunto i 31,05 metri, guadagnando 593 punti e il secondo posto nella specialità. La sua performance migliore è arrivata nel lancio del martello, dove ha dominato con un primo posto grazie a un lancio di 33,05 metri, che gli ha fruttato 576 punti.

Anche nel martello a maniglia corta Miorelli ha mantenuto alto il livello, con un secondo posto e una misura di 11,16 metri, totalizzando 533 punti. Ha chiuso in bellezza con il lancio del giavellotto, dove ha ottenuto la vittoria nella specialità grazie a un lancio di 31,21 metri, che gli ha garantito altri 568 punti.

La prestazione di Miorelli testimonia una preparazione meticolosa e una grande versatilità tecnica, elementi fondamentali nel pentathlon lanci. Il secondo posto ottenuto a Verona rappresenta un risultato di prestigio per l’atleta e per la sua società, l’Atletica Sandro Calvesi, confermando il valore di un veterano che continua a distinguersi nelle competizioni nazionali.