Atletica: 9° Meeting della Torretta - Savona

Vittoria, venerdì 12 settembre al 9o Meeting della Torretta sulla pista di Savona per Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) sui 400m. La portacolori della Cogne ha chiuso la gara in 56"58 impo- nendosi su Martina Stranieri (2003, Atletica Alba Docilia) 2a in 56"78 e Tiziana Traverso (2003, Atl. Alessandria) 3a in 59"66.
In Breve
