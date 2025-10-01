Atletica: CDS finale B gruppo Nord-Ovest - Mondovì

Sabato 27 e domenica 28 settembre si è svolta a Mondovì la finale nazionale B (gruppo Nord-Ovest) dei campionati di società. L’Atletica Cogne Aosta, con la squadra femminile, è stata l’unica società valdostana a qualificarsi.

Matilde Abelli (2008) fa doppietta vincendo sia i 400m che i 200m con il tempo di 56"85 e 25"09. Nella gara di salto in alto è arrivata la 2ª posizione per Martina Saroglia (2009) con la misura di 1,45m, mentre nella gara di salto con l’asta è 4ª con la misura di 2,90m. Nel lancio del martello (3Kg) Yasmine Lucianò (2008) è 4ª con la misura di 44,17m, mentre nella gara di getto del peso (3Kg) è 11ª con 8,22m. 8° posto per Sylvie Vallet (2008) negli 800m con il tempo di 2’41"9 e 11ª sui 1500m con 5’41"3. 9ª piazza sia per Letizia Saba (2009) nel lancio del Disco (1Kg) con la misura di 20,17m, sia per Eleonora Zoja (2008) nel salto triplo con la misura di 9,68m. Francesca Milani (2009) è 10ª nei 3000m con il tempo di 13’05"4. Elisabetta Berlier (2009) è 11ª nei 100Hs con il tempo di 20"48. 13ª posizione per Ludovica Costa (2008) nel salto in lungo con la misura di 4,24m. Eleonora Zoja (2008) è 13ª nel lancio del giavellotto (500g) con la misura di 13,53m. Giulia Varone (2009) è 14ª sui 100m con il tempo di 15"26.

La 4x100 composta da Giulia Varone, Ludovica Costa, Eleonora Zoja e Martina Saroglia, si è classifica al 14° posto in 55"62, mentre la staffetta 4x400 con Elisabetta Berlier, Francesca Milani, Sylvie Vallet, Matilde Abelli è 12ª in 4’33"4.

I risultati individuali e di staffetta hanno portato l’Atletica Cogne Aosta ad occupare la 13ª posizione nella classifica delle squadre femminile del gruppo del Nord-Ovest.

