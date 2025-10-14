Atletica: Campionati Italiani Cadetti e Campionati Regionali Gros Cidac

Il campo Crestella di Donnas ha ospitato una giornata intensa di gare con i Campionati Regionali Ragazzi e Ragazze targati Gros Cidac, affiancati dalle competizioni dedicate alle categorie Esordienti. In contemporanea, a Viareggio, si sono svolti i Campionati Italiani Cadetti, completando un fine settimana all’insegna dell’atletica giovanile.

A Donnas, le gare hanno visto protagonisti giovani atleti determinati e preparati, capaci di regalare emozioni e risultati di rilievo. Nei 60 metri, Ilaria Testolin (Atl. Cogne Aosta) ha dominato la gara femminile con 8"62, seguita da Martina Sapia e Tabara Nala Diakhate. Tra i ragazzi, Andrea Fiocchini (Atl. Sandro Calvesi) ha vinto con un netto 8"55. Nei 60 ostacoli, successo per Alexis Chapellu e Charlene Cuaz, entrambi dell’Atl. Sandro Calvesi, con tempi rispettivamente di 9"42 e 11"80.

Sui 1000 metri, Ilaria Testolin ha confermato il suo talento con una vittoria in 3’17"30, mentre Matteo Donato (A.P.D. Pont-Saint-Martin) ha trionfato al maschile in 3’07"56. Nella marcia 2000m, Benoit Bidese e Afina Solovyova si sono imposti con prestazioni solide. Nel salto in alto, Giorgia Cuaz e Andrea Fiocchini hanno conquistato il gradino più alto del podio, mentre nel lungo Linda Zoe Boldrini e Attilio Bosonin hanno primeggiato con misure rispettivamente di 4,28 m e 3,70 m.

Nel getto del peso da 2 kg, Martina Sapia ha vinto con 8,23 m, mentre Christian Bertolin ha ottenuto il primo posto tra i ragazzi con 8,48 m. Il lancio del vortex ha visto la vittoria di Alexis Chapellu con 41,23 m e di Michelle Pitet con 34,53 m.

Le gare Esordienti hanno completato il programma con entusiasmo e partecipazione. Nei 50m E10, Rhianna Testolin e Manuel Atzei hanno vinto con tempi sotto gli 8 secondi. Nella categoria E8, Emilie Fontan Tessaur e Filippo Orlandi si sono distinti, mentre tra i più piccoli della E5, Nicole Bosonetto e Gioele Lucente hanno conquistato il primo posto. Nei 200m, conferme per Rhianna Testolin e Thibaud Mosso nella E10, mentre Emilie Fontan Tessaur ha bissato il successo anche nella E8. Nella E5, Nicole Bosonetto e Gioele Lucente hanno chiuso la giornata con nuove vittorie.

Il fine settimana ha dimostrato quanto l’atletica giovanile sia viva e promettente, con società come Atl. Cogne Aosta, Atl. Sandro Calvesi, Pont Donnas e A.P.D. Pont-Saint-Martin protagoniste di una crescita costante. Le emozioni vissute a Donnas e Viareggio sono il segno che il futuro dell’atletica italiana è in buone mani.