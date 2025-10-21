Atletica: Gros Cidac Festival delle Staffette - Donnas

Sabato 18 si è tenuta il Gros Cidac Festival delle Staffette sulla pista di Donnas. A gareggiare tutti gli atleti dalle categorie giovanili a quelle assolute.

Assoluti Nuovo record regionale nella 100+200+300+400 nella categoria allieve: la squadra formata solo da allieve, Jade Porceillon, Emilie Cretaz, Cloe Zoppo Ronzero e Carlotta Giovanetto(Atl. Pont Donnas) ha vinto la gara assoluta in 2’25"13 facendo segnare il nuovo record regionale appartenente sempre al Pont Donnas, fatto registrare lo scorso anno nella stessa occasione, di 2’27"19. Il podio si completa con il 2o posto di Ludovica Costa, Nicole Dellio, Martina Saroglia e Francesca Milani (Atl. Cogne Aosta) in 2’39"19 e il 3o posto di Giorgia Abbate, Lucrezia Meloni, Giulia Leccia e Elisa Lorenzini (Atl. Sandro Calvesi) in 2’39"74. Nella gara maschile successo per Edoardo Lingeri, André Boretaz, Emilien Ronc e Filippo Perrenchio (Atl. Pont Donnas) in 2’06"51, davanti a Samuel Zilio, Francesco Bois, Marco Lanteri e Gabriele Louis Leone(Atl. Cogne Aosta) in 2’12"88.

Vittoria per Matteo Pagliarin, Mattia Mancini, Mattia Berlier e Andrea Carrozzino(Atl. Cogne Aosta) nella 4x400m in 3’38"88, 2o posto per Laurent Cugnach, Donato Palumbo, Nathan Martinet e Michele Iurlaro (Atl. Sandro Calvesi) in 3’49"98 e 3o posto per Giorgio DAmico, Nicolò Perino, Patrick Boarino e Simone De Vuono(Atl. Strambino) con 3’51"31.

Nella 4x100m il podio si compone con l’oro di Edoardo Lingeri, Emilien Ronc, Filippo Perrenchio e André Boretaz (Atl. Pont Donnas) in 45"66 e l’argento di Matteo Pagliarin, Mattia Mancini, Marco Lanteri e Nicolò Statti(Atl. Cogne Aosta) in 46"73, mentre al femminile vittoria per Emilie Cretaz, Jade Porceillon, Cloe Zoppo Ronzero e Carlotta Giovanetto (Atl. Pont Donnas) in 51"68, 2o posto per Eleonora Zoja, Martina Saroglia, Ludovica Costa e Nicole Dellio(Atl. Cogne Aosta) in 52"97 e 3o posto per Giulia Leccia, Anna Sarboraria, Asia Oliva e Elisa Lorenzini(Atl. Sandro Calvesi) con 54"73.

Nella 2x200m vittoria per Davide Ventrice e Alexis Quey (Atl. Sandro Calvesi) nella categoria EF10 in 1’03"53, mentre al maschile sono Alessio Clerin e Manuel Atzei (Atl. Pont Donnas) in 1’06"60 a guadagnare la prima posizione. Nella categoria 8 anni affermazione per Ethan Ruffino e Alessan Canale Clapetto (APD Pont-Saint-Martin) in 1’09"22 al maschile e per Céline Dunoyer e Ersilia Rassat(Atl. Sandro Calvesi) in 1’21"20 al femminile. 1o posto nella categoria 5 anni per Etienne Hardy e Gioele Lucente (Atl. Pont Donnas) in 1’22"96 e per Camilla Adami e Naike Chabod(Atl. Cogne Aosta) in 1’31"41.

Cadetti Record regionale nella 100+200+300+400 per la squadra cadetti dell’Atl. Sandro Calvesi composta da Arnaud Favre, Ares Solovyov, Tobia Boldrini e Armin Blanc(Atl. Sandro Calvesi): il quartetto ha corso in 2’11"88 migliorando il record regionale di 2’13"41 della squadra Cerise, Vuillermoz, Louvin e Girardi dell’Alt. Cogne Aosta. 2o posto per Nathan Lusci, Laurent Navillod, Elia Borré e Christophe Viérin(Atl. Sandro Calvesi) in 2’29"34 e 3o posto per Loic Casalatina, Massimilian Patracchini, Lorenzo Vairos e Mattia Consol(APD Pont-Saint-Martin) in 2’33"43. Al femminile la vittoria è andata alla formazione Annie China Bino, Anna Albiero, Carola Rosazza Buro e Magali Cuneaz(Atl. Sandro Calvesi) che ha corso in 2’36"84, davanti a Alicia Layla Fanheiro, Eleonora Dellio, Martina Mancini e Amelia Dovina (Atl. Cogne Aosta) 2o posto in 2’40"99 e Catherine Clai Stevenin, Iris Mathamel, Marta Niero e Abigail Martinet(Atl. Sandro Calvesi) 3o posto in 2’43"57.

Nella 4x100m cadetti vittoria per Ares Solovyov, Armin Blanc, Tobia Boldrini e Arnaud Favre (Atl. Sandro Calvesi) in 47"76, 2o posto per Lai Shun Glarey, Leonardo Renda, Giorgio Debernardi e Federico Gaggioli(Atl. Cogne Aosta) in 52"87 e 3o posto per Simone Bertolin, Lorenzo Vairos, Massimilian Patracchini e Loic Casalatina(APD Pont-Saint-Martin) con 53"47. Tra le Cadette vittoria per Anna Albiero, Carola Rosazza Buro, Magali Cuneaz e Annie China Bino(Atl. Sandro Calvesi) in 53"30, 2a posizione per Alicia Layla Fanheiro, Eleonora Dellio, Martina Mancini e Amelia Dovina(Atl. Cogne Aosta) in 54"77. Bronzo posto per Martina Diemoz, Ludovica Lingeri, Alessia Colosimo e Margot Pitet (Atl. Pont Donnas) in 57"66.

Nella 3x1000m 1o posto per la formazione Eva Zoppo Ronzero, Annachiara Rolfini e Cecilia Lazzarin(Atl. Pont Donnas) in 10’35"08.

Ragazzi Altro record regionale, questa volta nella 3x800 ragazze: la formazione dell’atletica Cogne Aosta formata da Cecilia Zhara Buda, Margherita Abelli e Ilaria Testolin vincono in 8’05"02 togliendo 2" al precedente record detenuto da Segala, Perego e Foudraz (Atl. Sandro Calvesi) che avevano corso in 8’07"69. Al maschile vittoria per Ian Ruffino, Didier Chapellu e Matteo Donato (APD Pont-Saint-Martin) in 7’47"21, 2o posto per Gianmarco Ferrandoz, Matteo Debernardi e Davide Therisod (Atl. Cogne Aosta) in 8’01"56.

Nella staffetta 4x100m ragazze, successo per Martina Sapia, Maria Navarretta, Giorgia Cuaz e Ilaria Testolin (Atl. Cogne Aosta) in 56"11, davanti a Elena Vacher, Linda Zoe Boldrini, Arianna Monetta ed Elsa Van Houten (Atl. Pont Donnas) in 58"82. Terzo posto per Charlene Cuaz, Alisee Follien, Afina Solovyova e Tabara Nala Diakhate (Atl. Sandro Calvesi) in 59"05. Al maschile vittoria per Alexis Chapellu, Emanuele Luboz, Gabriel Bretti e Andrea Fiocchini (Atl. Sandro Calvesi) in 56"86, davanti a Gianmarco Ferrandoz, Philippe Rosaire, Benoit Bidese e Matteo Debernardi (Atl. Cogne Aosta) in 58"83. Terza piazza per Giulio Clerin, Diego Scaramuccia, Christian Bertolin ed Elia Pinet (APD Pont-Saint-Martin) con il tempo di 1’01"56.

Nella staffetta 100+200+300+400 il podio maschile ha visto il gradino più alto occupato dalla formazione dell’Atl. Sandro Calvesi Gabriel Bretti, Emanuele Luboz, Alexis Chapellu e Andrea Fiocchini (Atl. Sandro Calvesi) in 2’33"89, 2o posto per Riccardo Hyeon Tomasino, Luca Micheletto, Attilio Bosonin e Paolo Bosonin (Atl. Pont Donnas) in 2’49"93 e 3o posto per Diego Scaramuccia, Elia Pinet, Christian Bertolin e Julien Garavetti (APD Pont-Saint-Martin) in 2’50"08. Al femminile il podio si è composto con l’oro di Arianna Monetta, Elena Vacher, Elsa Van Houten e Linda Zoe Boldrini (Atl. Pont Donnas) in 2’42"73, l’argento di Martina Sapia, Viola Jacquin, Maria Navarretta e Giorgia Cuaz (Atl. Cogne Aosta) in 2’48"97 e il bronzo di piazza per Céline Careri, Carol Perron, Sara Schiavoni e Tabara Nala Diakhate (Atl. Sandro Calvesi) in 2’50"87.

Esordienti Nella staffetta 4x50m, tra gli Esordienti 10 maschili vittoria per Francesco Antonio Barrasso, Alessio Clerin, Francesco Cavagnero e Manuel Atzei (Atl. Pont Donnas) in 31"92. Al femminile, la vittoria è andata a Francine Stevenin, Viola Lamastra, Elle Viale e Rhianna Testolin (Atl. Cogne Aosta) con 32"47. Successo per Davide Donato, Didier Giachino, Tommaso Ronco e Noah Mongiovetto (Atl. Pont Donnas) nella categoria EM8 in 35"98, mentre l’oro per gli EF8 è andato a Lucie Barmasse, Mariel Bergamini, Emilie Fontan Tessaur e Margot Hardy (Atl. Pont Donnas) in 37"43. Nella categoria EM5, invece, vincono Etienne Hardy, Loic Juglair, Gioele Lucente e Leonardo Verderosa(Atl. Pont Donnas) in 40"18. Infine, nella categoria mista successo per Alexis Quey, Mattia Magnin, Alice Jacquemin e Davide Ventrice (Atl. Sandro Calvesi) in 32"23.

Nella staffetta 3x400m vittoria per Luna Ledakowicz Paulino, Maelie Dunoyer e Alice Jacquemin(Atl. Sandro Calvesi) nella categoria EF10 in 3’48"50, mentre gli EM10 hanno visto il successo di Bernard Jaccod, Aaron Bott e Mattia Magnin(Atl. Sandro Calvesi) in 3’55"28. Per gli EM8 il primo gradino del podio è stato occupato da Pietro Madeddu, Maxime Quey e Filippo Orlandi (Atl. Sandro Calvesi) in 4’07"31, mentre per gli EF8 la vittoria è andata a Mariel Bergamini, Emilie Fontan Tessaur e Margot Hardy(Atl. Pont Donnas) in 4’24"16. Nella categoria E5 vittoria al maschile per Russell Feder, Martin Roveyaz e Lore Augimeri Squillaci (Atl. Cogne Aosta) con 5’18"60.

