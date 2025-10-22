Domenica 19 ottobre si è disputata l’8a edizione della Forten- Bard

A vincere l’8a edizione sono stati Xavier Chevrier (1990, aTL. Valli Bergamasche Leffe) in 35’41" al maschile e Valeria Poli (1989, APD Pont-Saint-Martin) in 43’02" al femminile. Il podio maschile si è completato con il 2o posto di Dennis Brunod (1978, Atl. Monterosa Fogu Arnad) che ha fermato il cronometro a 37’38" e con il 3o posto di Gianluca Poli (1986, Atl. Susa Adriano Aschieris) in 38’37". Il podio femminile, invece, ha visto l’argento di Rodica Sorici (1986, I Grifoni - Rappr. Gdf) che ha concluso la gara in 43’21" e il bronzo di Federica Barailler (1987, APD Pont-Saint-Martin) con il tempo di 44’01".

Nella categoria più giovane in gara, categoria allievi, vittoria per Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) in 46’21". Tra gli Juniores il primo posto è stato conquistato da Mathieu Cretier (2006, APD Pont-Saint-Martin) con il tempo di 39’04", 2o posto per Etienne Verraz (2006, APD Pont-Saint-Martin) in 40’24".

Nella categoria Master A maschile vittoria per Chevrier, 2o posto per Poli e 3o posto per Giorgio Ioppolo (1982, Polisportiva SantOrso Aosta) in 38"47. Nella categoria femminile il podio le prime tre posizione hanno nuovamente visto Poli, Sorici, Barailler. Nella categoria Master B maschile vittoria è Dennis Brunod a vincere, 2o posto per Carlo Viera Torello (1978, G.S.A. Valsesia) in 39"56, 3o posto per Ivan Patrik Macori (1973, Con Runcard) in 42"28, al femminile vittoria per Alessandra Joly (1973, Atl. Cogne Aosta) in 49"17, 2o posto per Debora Boffa (1972, ASD Castlerun) in 50"54 e 3o posto per Enrica Bosonin (1966, Polisportiva SantOrso Aosta) in 52"40.

Nella categoria Master C maschile vittoria per Mauro Vierin (1969, Polisportiva SantOrso Aosta) in 43"27, 2o posto per Savino Quendoz (1968, Polisportiva SantOrso Aosta) in 44"33 e 3o posto per Mauro Buvet (1963, APD Pont-Saint-Martin) in 45"13. Tra i Master D maschili vittoria per Roberto Nirta (1960, Polisportiva SantOrso Aosta) in 50"08, 2o posto per Moreno Mercatali (1960, ASD Caddese) in 52"24, 3o posto per Pier Luigi De Matteis (1958, Polisportiva SantOrso Aosta) in 53"51".



Classifica