Atletica: Campionati Italiani Cadetti - Viareggio

Questo weekend, sabato e domenica 4 e 5 ottobre, si sono tenuti i campionati italiani individuali e di rappresentativa che hanno assegnato i titoli 2025 ai cadetti e cadette. La Valle d’Aosta riconferma il 18° posto nella classifica cadetti+cadette totalizzando 158,5 punti (83 le cadette (18e) e 75,5 i cadetti (18i)).

Il posizionamento migliore è arrivato nella gara dei 1000 m dove Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Calvesi) si è classificato al 6° eguagliando il suo primato regionale di 2’37"19. Vierin ha corso una gara regolare con qualche contatto nei primi 200m per concludere con un ottimo 200m di volata finale chiuso in circa 28". Il risultato ha portato alla squadra maschile 17 punti.

Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) si è classificato al 10° posto sui 300 Hs correndo in 40"26 migliorando il suo primato personale di mezzo secondo. Emma Cornacchia (2011, Atl. Cogne Aosta) ha concluso in 15a posizione la gara degli 80m Cadette (serie Extra) in 11"40. Sui 1200m siepi Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) si è classificata al 17° posto correndo al personale in 4’18"71, migliorandosi di 7". Assane Andrea Seck (2011, Atl. Sandro Calvesi) nel getto del peso è 17° con 11,35m. Nel pentathlon cadette Mya Canalini (2011, Atl. Sandro Calvesi) si è classificata al 17° posto con punti 2877. Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta) nel salto in Lungo Cadette è 18a con la misura di 4,81m. Sui 300m Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) si è classificato al 19° posto con il tempo di 39"43, primato personale migliorando il suo 39"65. Sempre sui 300m Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) è 19a con il 44"54. Nel lancio del disco Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta) è 20° con la misura di 23,17m. Nel salto in alto cadette Diana Costa (2011, Atl. Cogne Aosta) superando l’asticella ad 1,40m si è presa la 20a posizione. Annachiara Rolfini (2010, Atl. Sandro Calvesi) si è migliorata di 3" sui 1000m correndo in 3’10"66 e concludendo in 20a posizione. Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi) sui 300Hs è 21a in 51"24. Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) sui 2000m si è classificata al 22° posto correndo in 7’05"73 togliendo al suo primato personale di 7’09"60 quattro secondi. Nella gara di salto in alto cadetti, con la misura di 1,50m Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta) è 22°. Alessia Colosimo (2010, Atl. Pont Donnas) nella gara di lancio del disco cadette si è classificata in 23a posizione con la misura di 18,47m. Christian Ropele (2010, Atl. Sandro Calvesi) nella gara di salto triplo è 26° con la misura di 10,72m. Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) nel lancio del giavellotto si è portato a casa il 26° posto con la misura di 32,26m. La gara di lancio del martello cadette ha visto Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) classificarsi al 27° posto con la misura di 21,01m. Mattia Consol (2010, APD Pont-Saint-Martin) sui 1200m siepi è 28° con il tempo di 3’56"89. Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) nella marcia 3000m cadette si è classificata 28a con il tempo di 18’32"78 migliorando di molto il suo primato personale di 18’56"24. Ludovica Lingeri (2011, Atl. Pont Donnas) nel salto triplo cadette è 29a con la misura di 9,05m. Sui 2000m Thierry Cretier (2010, APD Pont-Saint-Martin) sui 2000m si è classificato al 31° posto correndo al personale in 6’10"76 migliorandosi di 9" sulla distanza. Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) sugli 80m è 31° con il tempo di 10"52. Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) sugli 80m cadette si è classificata al 36° posto in 11"23.

Nella staffetta 4x100 Cadetti, il quartetto formato da Ares Solovyov, Armin Blanc, Tobia Boldrini e Federico Gaggioli ha conquistato la 18a posizione con il tempo di 47"33, mentre al femminile la formazione composta da Emma Cornacchia, Alicia Layla Fanheiro, Eleonora Dellio e Magali Cuneaz ha chiuso in 17a posizione con il tempo di 53"58.

Vierin sulla sua prestazione commenta: "Sono contento della mia gara: ho fatto una buona partenza, ho mantenuto un ritmo costante e ho chiuso forte negli ultimi 200 metri. Ho eguagliato il mio personale, quindi non ho migliorato ma neppure peggiorato. In ogni caso sono felice del risultato. Ho cercato solo di dare il massimo. Certo, entrare nella top 5 mi avrebbe reso ancora più contento, ma sono comunque molto soddisfatto."

Classifica