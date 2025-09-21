Ginnastiva M: Ruben Vitulli, che debutto! Tre podi su tre per il giovane talento dell’Olimpia Aosta

Partenza col botto per il giovane ginnasta valdostano Ruben Vitulli, portacolori dell’Olimpia Aosta. Alla sua prima uscita stagionale, sabato a Mortara, nella prova del Campionato Individuale Junior Senior Gold, Ruben ha messo subito in chiaro il suo valore salendo sul podio in tutte le specialità in cui si è cimentato: due ori al corpo libero e al volteggio, e un argento alle parallele pari.

Una prestazione che parla da sola, frutto non solo del talento e della determinazione dell’atleta, ma anche della guida costante del tecnico Andrea Dondeynaz, che lo ha seguito in campo e accompagnato in questo brillante esordio.

Il percorso di Ruben non si ferma qui: questa prova, insieme alla prossima, sarà decisiva per conquistare l’accesso alla fase interregionale. Ma intanto il messaggio è chiaro: il giovane ginnasta dell’Olimpia Aosta c’è, ed è pronto a farsi valere.