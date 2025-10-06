Skiroll: N. Laurent, Cassol e Pellegrino nei ‘dieci al trofeo Sportful di Feltre (BL)

Nella competizione femminile a imporsi è stata la poliziotta laziale Maria Gismondi (39’50”) davanti a Martina Di Centa (Cs Carabinieri; 40’23”) e alla portacolori del Centro sportivo Esercito, Cristina Pittin (Cse; 40’30”). In 6° posizione Nadine Laurent (Fiamme Oro; 41’14”); 9° Martina Bellini (Cse); 10° Federica Cassol (Cse; 43’03”); 15° Virginia Cena

(Fiamme Gialle; 45’02”); 18° Marit Folie (Cse); 30° Claire Frutaz (Cse; 51’16”); 44° Daniela Dejori (Cse). Ancora Fiamme Oro al vertice della classifica, con la vittoria al maschile del cuneese Martino Carollo (32’29”) seguito dal finanziere Davide Graz (32’36”) e dall’alpino Giacomo Petrini (Cse; 32’43”). All’8° posto Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 33’07”); 10° e 11° Paolo Ventura e Fabrizio Poli (Cse); 13° e 14° Martin Coradazzi e Aksel Artusi (Cse); 29° Giacomo Gabrielli (Cse); 33° Mikael Abram (Cse; 37’41”).

CdM Biathlon

Saranno sette gli azzurri della squadra di Coppa del Mondo di Biathlon a prendere parte, domenica 19 ottobre, alla prima edizione del ‘Loop One Festival’, all’interno del parco olimpico di Monaco di Baviera (Germania), kermesse organizzata direttamente dall’Ibu, la Federazione internazionale Biathlon. Una gara all’insegna della sostenibilità: oltre a varie iniziative ecologiche, saranno utilizzati bersagli elettrici per garantire una raccolta accurata del piombo al poligono di tiro. Per la trasferta tedesca, il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato, tra gli altri, Michela Carrara e Didier Bionaz (Cse).

CdM Snowboard

Gruppo di Coppa del Mondo di Snowboardcross in raduno, dal 6 al 10 ottobre, al Passo dello Stelvio (Sondrio). Al lavoro ci sono Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari (Cse); nello staff tecnico Luca e Stefano Pozzolini e Riccardo Bagliani. Stesso luogo e date per la squadra ‘B’, con impegnati Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB) e Federico Casi (Sc Crammont MB).