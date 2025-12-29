Biathlon: al Gs Godioz la Coppa Sc Granta Parey a Bionaz

L’anno solare delle gare sulle nevi valdostane si è chiuso, questa mattina, a Bionaz e, in contemporanea, si è aperta la stagione del Biathlon, con centotrenta atleti impegnati nell’Individuale, piccolo calibro e aria compressa. Organizzato e Coppa per la classifica per società a cura dello Sc Granta Parey, che ha premiato il Gs Godioz, che ha preceduto lo Sc Bionaz Oyace e lo stesso sodalizio organizzatore; a livello individuale da segnalare la vittoria di Elodie Christille e Iacopo Leonesio.

Categoria Giovani/Junior/Senior * 10 km f / 12,5 km m – Ind. pc – Elodie C hristille (SC Brusson; 34’01”; 1 2 0 0) precede Vittoria Sesone (Sc Bionaz Oyace; 43’00”; 0 3 2 2) e la modenese Diana Biondini (48’23”; 1 4 4 4). In campo maschile, il Senior Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 34’09”; 0 0 0 0) ha la meglio sulla coppia di Giovani: Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 40’02”; 0 2 1 1) e Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 42’45”; 0 0 3 1) e, quarto, il primo Junior, Alessandro Rizzi (Sc Champorcher; 42’56”; 3 0 1 4).

Categoria Aspiranti * 7,5 km f / 10 km m – Ind. pc – A imporsi è Sofia Farinet (Sc Bionaz Oyace; 30’00”; 1 3 0 1) davanti a Sophie Bonin (Gs Godioz; 30’35”; 1 3 0 1) e a Benedetta Chieno (Sc Champorcher; 31’42”; 0 1 3 2). In campo maschile successo di Walter Landry (Sc Bionaz Oyace; 33’09”; 1 3 0 1) seguito dalla coppia dello Sc Amis de Verrayes: Thierry Gallet (33’50”; 2 2 1 1) e Cédric Nex (34’26”; 2 3 1 2).

Categoria Allievi * 6 km f / 7,5 km m Ind. ac – Vittoria della modenese Gaia Biondini (26’15”; 0 1 0 0) che precede il duo del Gs Godioz: Martina Tiraboschi (26’47”; 1 0 0 1) e Cécilie Borbey (28’17” 0 2 1 2). Nei maschi successo di Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 28’36”; 1 2 1 3) seguito da Thierry Gens (Sc Brusson; 29’43”; 0 1 1 2) e dal compagno di sodalizio Kilian Gallet (Sc Amis de Verrayes; 30’54”; 1 3 1 4).

Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m Ind. ac – Doppietta del Gs Godioz con Alice Borbey (20’16”; 1 1 1) e Amélie Vergeron (20’34”; 2 0 1), e 3° Nicole Désendré (Sc Bionaz Oyace; 20’54”; 0 1 2). Al maschile s’impone Paolo Bosonin (Team Ski Torgnon 2.0; 23’23”; 1 1 3) sul duo dello Sc Brusson: Elia Pinet (24’27”; 2 1 1) e Thierry Cretier (25’05”; 2 2 1).

Categoria Cuccioli * 2,1 km – Ind. ac - Vittoria di Yvette Piccot (Gs Godioz; 10’10”; 1 1) che ha preceduto Pilar Rose Chatrian (Team Ski Torgnon 2.0; 10’35”; 1 0) e la compagna di sodalizio Anaïs Blanc (Gs Godioz; 11’22”; 3 1). Al maschile, successo di Devon Riley Humphries (Gs Godioz; 9’34”; 1 0) che ha le meglio su Roger Martin (Sc Granta Parey; 9’42”; 0 0) e su André Frassy (Sc Valgrisenche; 9’49”; 1 0).

Categoria Baby * 1,2 km – Ind. ac – È Chloé Luboz (Sc Granta Parey; 7’57”; 1 2) ad avere ragione di Ginevra Montrosset (10’37”; 2 2) e Nancy Jotaz (12’50”; 4 4), entrambe dello Sc Bionaz Oyace). Nei maschietti, doppietta dello Sc Gran Paradiso con Kjetil Brunod (7’42”; 1 0) e Rémy Charruaz (8’07”; 3 1) con terzo Loic Baravex (Sc Bionaz Oyace; 8’16”; 2 2).