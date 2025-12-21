Cala il sipario sul Trofeo CONI Winter 2025: festa, talento e orgoglio valdostano

È calato ufficialmente il sipario sul Trofeo CONI Winter 2025, e lo ha fatto in uno scenario carico di simboli e suggestioni: l’Arco di Augusto di Aosta. Qui, nel giorno del solstizio d’inverno, si è svolta la cerimonia di chiusura della quarta edizione dell’evento dedicato ai campioni del domani, che ha portato in Valle d’Aosta oltre mille tra giovani atleti, tecnici e accompagnatori.
A spegnere il braciere, acceso giovedì sera a Courmayeur, è stato Federico Pellegrino. Il campione azzurro del fondo ha regalato parole semplici e autentiche ai ragazzi presenti:
«Sono rimasto un ragazzo comune. Alla vostra età non ho avuto la fortuna di partecipare a un evento come questo. La cosa più bella è confrontarsi e fare amicizia con ragazzi di altre regioni e terre diverse. Bisogna stringersi nel senso di appartenenza che dà lo sport, una famiglia inclusiva e aperta a tutti».
“Chicco” è stato applaudito a lungo, a poche ore dalla cerimonia di consegna della bandiera che ritirerà dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento speciale, vissuto con emozione anche dallo stesso Pellegrino, che ha sottolineato come il ruolo di portabandiera a Milano-Cortina rappresenti «la perfetta chiusura del cerchio» della sua carriera.
Dal punto di vista sportivo, la classifica generale ha visto il successo della Lombardia con 30 punti, davanti all’Alto Adige (30) e al Piemonte (28). Quinta la Valle d’Aosta con 26 punti, capace però di distinguersi in numerose discipline e di lasciare un segno importante sul piano dei risultati e dell’organizzazione.
I rossoneri hanno conquistato l’argento nello sci alpinismo, il bronzo nello snowboard, il secondo posto nel biathlon e nello sci di fondo, fino al trionfo nel winter triathlon. A questi risultati si sono aggiunti due premi fair play, assegnati alla piemontese Laura Armando (pattinaggio) e al valdostano Aksel Chabod (winter triathlon).
Soddisfatto il presidente del CONI Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, che ha tracciato un bilancio positivo dell’intera manifestazione: «È stata una bellissima edizione, in cui la Valle d’Aosta ha messo in mostra le sue bellezze. Grazie a chi ha creduto in questo progetto, alla sede centrale del CONI, all’Amministrazione regionale, ai Comuni coinvolti, alle società sportive, ai volontari e ai collaboratori. Il Trofeo CONI è un bel modo per vivere lo sport, divertirsi e socializzare, con meno stress. Viva lo sport, viva la Valle d’Aosta, viva il Trofeo CONI».
Di seguito le squadre valdostane e i rispettivi risultati.
CURLING – 5° classificati
Atleti:
Dolza Davide
Pellandino Luca
Ferreri Matteo Leonida
PATTINAGGIO DI FIGURA – 7° classificati
Atleti:
Framarin Luca
Movchan Ariadna
Bassolino Diletta
Vigna Ludovica
Dedja Brenda
Parello Virginia
Kolesnichenko Giorgia Jasmine
Fanti Alice
Mihalescu Jacqueline Sophie
Tecnici:
Gelmini Beatrice
Zamponi Gaia
SCI ALPINISMO – 2° classificati
Atleti:
Ratti Louis
Marti Giovanni
Roullet Olivier
Bonnel Lorenzo
Diemoz Maelie
Zhara Buda Cecilia
Tecnico:
Camandona Marco
SCI ALPINO – 7° classificati
Atleti:
Pedoja Maso Mattia
Colombo Lorenzo
Bergonzi Matteo
Angster Mathias
Fosson Estelle
Nicco Maelie
Joyeusaz Asia
Sabolo Celeste
Tecnici:
Carrozza Manuel Rino
Comé Christian
SNOWBOARD – 3° classificati
Atleti:
Rainero Mattia Lorenzo
Isidori Cesare Giovanni
Moresi Pepe
Zanetti Leonardo
Isidori Mia
Corrupato Cecilia
Turco Cecilia Anna
Marazzi Giulia
Tecnici:
Canovi Mattia
Brutto Francesco
HOCKEY – 5° classificati
Atleti:
Aguettaz Joel
Ramolivaz Sebastian
Dosso Maurice Joel
Meneghetti Noah
Bianchi Michael
Balan Alexandru Ionut
Caccavale Gioele
Monteiro Fernandes Francesco
Dmytriyiv Yaroslav
Carere Giulia
Tecnici:
Dosso David
Meneghetti David
BIATHLON – 2° classificati
Atleti:
Navillod Samuel
Bosonin Paolo
Pinet Elia
Rey Julien
Jeantet Coralie
Vergeron Amelie
Desandré Nicole
Carlin Mikol
Tecnici:
Communod Mattia
Vallet Dominique
SCI DI FONDO – 2° classificati
Atleti:
Desayeux Noah
Besenval Thierry
Bastrenta Nadir
Lombard Simon
Bochicchio Viola
Bagnod Jacqueline
Testolin Ilaria
Dorigo Emilia
Tecnici:
Modina Daniele
Contoz Patric
WINTER TRIATHLON – 1° classificati
Atleti:
Chabod Aksel
Collé Learco Hervé
Borbey Cecilie
Cortese Maelys
Tecnico:
Viscio Maria