Cala il sipario sul Trofeo CONI Winter 2025: festa, talento e orgoglio valdostano

È calato ufficialmente il sipario sul Trofeo CONI Winter 2025, e lo ha fatto in uno scenario carico di simboli e suggestioni: l’Arco di Augusto di Aosta. Qui, nel giorno del solstizio d’inverno, si è svolta la cerimonia di chiusura della quarta edizione dell’evento dedicato ai campioni del domani, che ha portato in Valle d’Aosta oltre mille tra giovani atleti, tecnici e accompagnatori.

A spegnere il braciere, acceso giovedì sera a Courmayeur, è stato Federico Pellegrino. Il campione azzurro del fondo ha regalato parole semplici e autentiche ai ragazzi presenti:

«Sono rimasto un ragazzo comune. Alla vostra età non ho avuto la fortuna di partecipare a un evento come questo. La cosa più bella è confrontarsi e fare amicizia con ragazzi di altre regioni e terre diverse. Bisogna stringersi nel senso di appartenenza che dà lo sport, una famiglia inclusiva e aperta a tutti».

“Chicco” è stato applaudito a lungo, a poche ore dalla cerimonia di consegna della bandiera che ritirerà dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento speciale, vissuto con emozione anche dallo stesso Pellegrino, che ha sottolineato come il ruolo di portabandiera a Milano-Cortina rappresenti «la perfetta chiusura del cerchio» della sua carriera.

Dal punto di vista sportivo, la classifica generale ha visto il successo della Lombardia con 30 punti, davanti all’Alto Adige (30) e al Piemonte (28). Quinta la Valle d’Aosta con 26 punti, capace però di distinguersi in numerose discipline e di lasciare un segno importante sul piano dei risultati e dell’organizzazione.

I rossoneri hanno conquistato l’argento nello sci alpinismo, il bronzo nello snowboard, il secondo posto nel biathlon e nello sci di fondo, fino al trionfo nel winter triathlon. A questi risultati si sono aggiunti due premi fair play, assegnati alla piemontese Laura Armando (pattinaggio) e al valdostano Aksel Chabod (winter triathlon).

Soddisfatto il presidente del CONI Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, che ha tracciato un bilancio positivo dell’intera manifestazione: «È stata una bellissima edizione, in cui la Valle d’Aosta ha messo in mostra le sue bellezze. Grazie a chi ha creduto in questo progetto, alla sede centrale del CONI, all’Amministrazione regionale, ai Comuni coinvolti, alle società sportive, ai volontari e ai collaboratori. Il Trofeo CONI è un bel modo per vivere lo sport, divertirsi e socializzare, con meno stress. Viva lo sport, viva la Valle d’Aosta, viva il Trofeo CONI».

Di seguito le squadre valdostane e i rispettivi risultati.

CURLING – 5° classificati

Atleti:

Dolza Davide

Pellandino Luca

Ferreri Matteo Leonida

PATTINAGGIO DI FIGURA – 7° classificati

Atleti:

Framarin Luca

Movchan Ariadna

Bassolino Diletta

Vigna Ludovica

Dedja Brenda

Parello Virginia

Kolesnichenko Giorgia Jasmine

Fanti Alice

Mihalescu Jacqueline Sophie

Tecnici:

Gelmini Beatrice

Zamponi Gaia

SCI ALPINISMO – 2° classificati

Atleti:

Ratti Louis

Marti Giovanni

Roullet Olivier

Bonnel Lorenzo

Diemoz Maelie

Zhara Buda Cecilia

Tecnico:

Camandona Marco

SCI ALPINO – 7° classificati

Atleti:

Pedoja Maso Mattia

Colombo Lorenzo

Bergonzi Matteo

Angster Mathias

Fosson Estelle

Nicco Maelie

Joyeusaz Asia

Sabolo Celeste

Tecnici:

Carrozza Manuel Rino

Comé Christian

SNOWBOARD – 3° classificati

Atleti:

Rainero Mattia Lorenzo

Isidori Cesare Giovanni

Moresi Pepe

Zanetti Leonardo

Isidori Mia

Corrupato Cecilia

Turco Cecilia Anna

Marazzi Giulia

Tecnici:

Canovi Mattia

Brutto Francesco

HOCKEY – 5° classificati



Atleti:

Aguettaz Joel

Ramolivaz Sebastian

Dosso Maurice Joel

Meneghetti Noah

Bianchi Michael

Balan Alexandru Ionut

Caccavale Gioele

Monteiro Fernandes Francesco

Dmytriyiv Yaroslav

Carere Giulia

Tecnici:

Dosso David

Meneghetti David

BIATHLON – 2° classificati

Atleti:

Navillod Samuel

Bosonin Paolo

Pinet Elia

Rey Julien

Jeantet Coralie

Vergeron Amelie

Desandré Nicole

Carlin Mikol

Tecnici:

Communod Mattia

Vallet Dominique

SCI DI FONDO – 2° classificati



Atleti:

Desayeux Noah

Besenval Thierry

Bastrenta Nadir

Lombard Simon

Bochicchio Viola

Bagnod Jacqueline

Testolin Ilaria

Dorigo Emilia

Tecnici:

Modina Daniele

Contoz Patric

WINTER TRIATHLON – 1° classificati

Atleti:

Chabod Aksel

Collé Learco Hervé

Borbey Cecilie

Cortese Maelys

Tecnico:

Viscio Maria