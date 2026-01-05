Biathlon, Campionati Regionali Sprint: Sc Bionaz Oyace domina a Bionaz

Poco meno di centoquaranta concorrenti hanno affollato, questa mattina, il poligono di Bionaz per dare vita ai Campionati regionali Sprint, piccolo calibro (categorie Senior, Giovani, Junior e Aspiranti) e ad aria compressa (Allievi e Ragazzi), oltre alla Sprint e all’individuale ad aria compressa per Cuccioli e Baby. Per la classifica per società, in palio la coppa del sodalizio organizzatore, il Gs Godioz, che ha conquistato il secondo posto, alle spalle dello Sc Bionaz e, terzo, lo Sc Amis de Verrayes. A livello individuale i nuovi campioni regionali della specialità sono Michel Deval, Julie Desayeux, Cédric Nex, Benedetta Chieno, Noah Desayeux, Jacqueline Bagnod, Samuel Navillod e Alice Borbey; nella promozionale successi di Raphael Jocallaz, Pilar Rose Chatrian, Loic Baravex e Chloé Luboz.

Categoria Senior/Junior/Giovani * 6 km f / 8 km m – CR Sprint pc –

La neo campionessa valdostana è Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 19’58”5; 1 0) a precedere Elodie Christille (Sc Brusson; 22’57”1; 3 4) e Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace; 23’35”6; 2 3), tutte atlete della categoria Giovani. Al maschile, prime due posizioni agli Juniores Michel Deval (Cse; 21’50”3; 0 1) e Alessandro Rizzi (Sc Champorcher; 22’19”4; 0 2), seguiti dal podio Giovani: Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 23’14”2; 1 2), Edoardo Scagliarini (Sc Bionaz Oyace; 23’51”9; 2 1) e Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes; 24’21”0; 1 1).

Categoria Aspiranti * 6 km f / 8 km m – CR Sprint pc –

Titolo di categoria a Benedetta Chieno (Sc Champorcher; 22’43”7; 0 3) seguita da Carol Gontel (Sc Granta Parey; 22’47”6; 2 2) e da Claire Jorioz (Sc Bionaz Oyace; 23’08”7; 0 2). In campo maschile, pokerissimo dello Sc Amis de Verrayes con podio occupato da Cédric Nex (23’41”8; 2 1), Vincent Pession (23’47”4; 1 0) e Thierry Gallet (24’41”3; 2 1).

Categoria Allievi * 5 km f / 6 km m – CR Sprint ac –

Gradino alto del podio per Jacqueline Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0; 16’16”7; 0 1) davanti alla coppia del Gs Godioz composta da Martina Tiraboschi (17’31”9; 1 3) e Elodie Truc (18’30”5; 2 1). Fa doppietta la famiglia Desayeux, dopo l’oro di Julie, stesso metallo anche per Noah (Sc Amis de Verrayes; 17’31”0; 0 3) che precede Thierry Gens (Sc Brusson; 19’02”3; 0 3) e Xavier Brunod (Team Ski Torgnon 2.0; 19’18”4; 0 1).

Categoria Ragazzi * 3 km f / 4 km m – CR Sprint ac –

Vittoria di Alice Borbey (Gs Godioz; 14’35”3; 0 0) seguita da Nicole Désandré (Sc Bionaz Oyace; 16’27”7; 1 2) e dalla compagna di sodalizio, Maélie Vergeron (Gs Godioz; 16’49”3; 3 1). In campo maschile s’impone Samuel Navillod (Sc Amis de Verrayes; 16’19”0; 1 1) davanti al duo del Team Ski Torgnon 2.0: Alexis Chatrian (18’32”1; 2 1) e Paolo Bosonin (19’01”1; 3 2).

Categoria Cuccioli * 1,5 km – Sprint ac –

Successo di Pilar Rose Chatrian (Team Ski Torgnon 2.0; 11’59”5; 2 1) che precede Noemie Cretier (Sc Brusson; 12’33”9; 1 2) e Naike Brunod (Sc Gran Paradiso; 12’53”3; 0 2). In campo maschile, doppietta dello Sc Granta Parey grazie a Raphael Jocallaz (10’15”9; 0 0) e Mael Luboz (10’27”9; 1 2) con terzo Henri Peaquin (Sc Bionaz Oyace; 10’52”4; 0 0).

Categoria Baby * 1,2 km – Ind. ac –

A imporsi è Chloé Luboz (Sc Granta Parey; 9’49”2; 4 3) seguita da Ginevra Montrosset (10’41”7; 4 2) e da Nancy Jotaz (11’22”9), entrambe dello Sc Bionaz Oyace e, quarta, Josianne Pivot (Sc Amis de Verrayes; 11’50”0; 4 2). Nei maschietti, primo e terzo posto allo Sc Bionaz Oyace con Loic Baravex (7’28”6; 2 0) e Oscar Collomb (9’23”7; 2 3) e piazza d’onore a Kjetil Brunod (Sc Gran Paradiso; 8’01”9; 1 0).

Sci alpino

Doppio Slalom Fis, ieri e oggi, a Bardonecchia (Torino), dove si registrano le buone prestazioni di Alice Calaba, che s’inserisce in entrambe le gare nelle zone alte della classifica.

Nel primo Slalom, ieri, tripletta francese capeggiata da Marjolaine Ollier (1’53”76). In 6° posizione Alice Calaba (Cse; 1’56”61); 23° Sara Parini (Sc Aosta; 2’07”52). Tripletta transalpina anche al maschile e vittoria di Sacha Dimier Chambet (1’41”76). Al 26° e 27° posto Giovanni Corte (Sc Val d’Ayas; 1’50”00) e Mattia Poggi (Sc Aosta; 1’50”34); 29° Mattia Contino (Sc Aosta; 1’51”29); 35° Nicolas Fosson (Sc Aosta; 1’53”78).

La replica odierna parla ancora francese e, al femminile, s’impone Annabel Jallat (1’48”80). Al 5° posto Alice Calaba (Cse; 1’52”37); 10° Sara Rubagotti (Sc Val d’Ayas; 1’54”82); 15° Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’57”23); 17° Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’58”27); 19° Clara Beatrice Parma (Sc Courmayeur MB; 1’56”81). Nei maschi successo di Clement Talayrach (1’43”70). In 23° posizione Mattia Contino (Sc Aosta; 1’51”16); 24° Tommaso Maria Torno (Sc Courmayeur MB; 1’51”83)