Sci nordico: allo Sc St-Barthélemy la Coppa Sc G. Paradiso a Cogne (Foto)

Seconda gara stagionale del Fondo sulle nevi valdostane esordio per i Cuccioli a Cogne, con centocinquanta atleti sul Prato di Sant’Orso, con impegnate nella Mass start in tecnica classica le categorie Giovani e Senior (circuito regionale Chenevier spa), Allievi (Gros Cidac) e Cuccioli (Irv srl). Organizzata dallo Sc Gran Paradiso, in palio per la classifica per società la coppa del sodalizio organizzatore, vinta dallo Sc St-Barthélemy, a precedere il Gs Godioz e lo Sc Fallère; a livello individuale, vanno in archivio i successi di Alice Borbery, Gregory Trento, Alenie Benetti, Michel Gontier, Corinne Beltrami e Fabio Restano

Categoria Giovani/Senior * 10 km f / 15 km m – Mass start tc – Al femminile s’impone la Junior Corinne Beltrami (Sc Drink; 33’24”) a precede la coppia di Aspiranti, Martina Bisson (Cse; 33’38”) e Julie Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0; 33’42”). Al quarto posto la prima Senior, Amalia Laurent (SC Gressoney MR; 34’23”) e, quinta, a completare il podio Aspiranti, Amélie Fragno (Pol. Pollein; 35’10”) con sesta, seconda Senior, la cuneese del Valle Pesio, Maddalena Somà (35’43”). Al maschile, sul podio della generale, rappresentate tutte le categorie: netta vittoria dello Junior Fabio Restano (Cse; 38’54”) davanti all’Aspirante Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 40’43”) e al Senior Andrea Restano (Sc Drink; 40’58”). Al quarto e settimo posto gli Aspiranti Cédric Nex (Sc Amis de Verrayes; 41’07”) Aron Benetti (Sc Gran Paradiso; 43’14”); completano il podio Junior, 6° e 10°, Mattia Saracco (Sc Brusson; 43’07”) e Rémy Sedran (Sc Fallère; 44’16”) e, nei Senior, 5°, André Philippot (Sc Amis de Verrayes; 41’27”) e, 19°, Francesco Pellegrino (SC St-Barthélemy; 47’01”)

Categoria Allievi * 4 km f / 5 km m – Mass start tc – Nella competizione in rosa ha la meglio Alénie Benetti (Sc Gran Paradiso; 12’52”) seguita da Sévérine Trento (Sc Valdigne MB; 13’03”) e da Eleonora Piellier (Sc St-Barthélemy; 13’08”). In campo maschile, successo di Michel Gontier (Sc Drink; 15’09”) a precedere Enea Bortolotti Barrel (Sc Amis de Verrayes; 15’12”) e da Pietro Quattrone (Sc Fallère; 15’33”).

Categoria Cuccioli * 2 km f / 3 km m – Mass start tc – Vittoria di Alice Borbey (Gs Godioz; 6’44”) davanti a Josianne Modina (Sc Gressoney MR; 7’07”) e a Elle Viale (Sc Valsavarenche; 7’14”). Nei maschietti s’impone Gregory Trento (Sc Valdigne MB; 11’48”) a precedere Simone Dorio (Gs Godioz; 11’56”) e Gael Verthuy (Sc Amis de Verrayes; 12’11”9).