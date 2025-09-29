Successo per la Gentiluomo Golf Cup ad Aosta

Domenica 28 SETTEMBRE si è disputata al circolo golf Aosta Arsanières la GENTILUOMO GOLF CUP, torneo che ha visto i partecipanti sfidarsi con la formula INDIVIDUALE - STABLEFORD - 3 CATEGORIE. La competizione ha richiamato numerosi appassionati sul campo aostano, desiderosi di conquistare i premi in palio.

I Risultati della Giornata

Al termine della gara, questi i risultati ufficiali nelle rispettive categorie:

1° CATEGORIA

Il primo posto Lordo è stato conquistato da BORRE ALBERTO del circolo Aosta Arsanières con 32 punti.

Nella classifica Netta, la vittoria è andata a CASELLI PAOLO di Courmayeur con 38 punti, seguito al secondo posto da MEGGIOLARO SIMONE (Aosta Arsanières) con 36.

2° CATEGORIA

Il gradino più alto del podio Netto è stato occupato da PASTORET ENNIO del Cervino, che ha totalizzato 39 punti.

Al secondo posto si è classificato LAMBERT MARCO (Valle d'Aosta) con 37 punti.

3° CATEGORIA

Netta superiorità per i giocatori di casa: il primo classificato Netto è GORRAZ FEDERICO (Aosta Arsanières) con ben 44 punti, mentre il secondo è VINCENZETTI SERGIO (Aosta Arsanières) con 43.

Premi Speciali

Tra i riconoscimenti speciali, il premio 1° Seniores è andato a FARCOZ RICCARDO (Aosta Arsanières) con 35 punti.

Infine, il NEAREST BUCA 5 è stato aggiudicato da ROLLET MAURICE di Aosta Brissogne, con un'ottima distanza di 2,60 M dalla bandiera.