Golf Aosta Brissogne: Spalla-Pellicone vincono il Lordo nella gara Louisiana

Si è svolta domenica, presso il Golf Aosta Brissogne ASD, una avvincente gara con formula Louisiana a 2 giocatori, sponsorizzata da Pila Spa. La competizione ha visto coppie sfidarsi sul percorso con risultati molto serrati, in particolare nelle categorie Netto.
I Risultati della Gara
La coppia formata da Flavio Spalla e Domenico Pellicone si è aggiudicata il primo posto nella classifica Lordo con un eccellente punteggio di 38.
Nella categoria Netto, si è registrato un risultato eccezionalmente combattuto, con ben tre coppie a pari merito con 42 punti:
1° Netto: Marco Edifizi e Richard Guolo (42)
2° Netto: Emidio Brun e Marco Bezzan (42)
3° Netto: Franco Corino e Michel Gal (42)
Infine, la classifica riservata alla 1° Coppia Mista ha visto trionfare Dario Borney e Paola Stevanon con un punteggio di 39.