GOLF | 29 settembre 2025, 08:35

Golf Aosta Brissogne: Spalla-Pellicone vincono il Lordo nella gara Louisiana

Da sinistra: Marco Edifizi, Xavier Avoyer, Marco Bezzan, Flavio Spalla, Richard Guolo, Domenico Pellicone, Emidio Brun, Franco Corino, Paola Stevanon, Dario Borney, Michel Gal, Invernizzi Maria Francesca.

Si è svolta domenica, presso il Golf Aosta Brissogne ASD, una avvincente gara con formula Louisiana a 2 giocatori, sponsorizzata da Pila Spa. La competizione ha visto coppie sfidarsi sul percorso con risultati molto serrati, in particolare nelle categorie Netto.

I Risultati della Gara

La coppia formata da Flavio Spalla e Domenico Pellicone si è aggiudicata il primo posto nella classifica Lordo con un eccellente punteggio di 38.

Nella categoria Netto, si è registrato un risultato eccezionalmente combattuto, con ben tre coppie a pari merito con 42 punti:

1° Netto: Marco Edifizi e Richard Guolo (42)

2° Netto: Emidio Brun e Marco Bezzan (42)

3° Netto: Franco Corino e Michel Gal (42)

Infine, la classifica riservata alla 1° Coppia Mista ha visto trionfare Dario Borney e Paola Stevanon con un punteggio di 39.

