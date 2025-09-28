Golf: Federico Muzi Falconi si impone a Rapallo

A Rapallo, sabato 27 settembre, è arrivato un successo importante per il giovane golf valdostano. Nella tappa del circuito Saranno Famosi, il 14enne aostano Federico Muzi Falconi (Golf Club Aosta Brissogne) ha conquistato la vittoria nella classifica lordo della categoria Pulcini con un totale di 74 colpi.

Molto costante nel gioco, Muzi Falconi ha chiuso le prime nove buche con 37 colpi e ha replicato con lo stesso score nelle seconde nove, distaccando gli avversari e salendo con pieno merito sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle si sono piazzati Filippo Torchio (Asti, 75 colpi) e, a pari merito al terzo posto, Giorgio Lopes (Castelconturbia) e Matteo Pietrolati (Le Pavoniere), entrambi con 76.

Nella categoria Baby, si è distinto un altro valdostano: Federico Fiabane, 12enne di Gressan e tesserato per il Golf Club Aosta Brissogne, che ha chiuso al sesto posto con 92 colpi. La vittoria è andata a Tommaso Falla (Biella, 74), davanti a Federico Bertolino (Roveri, 80) e al padrone di casa Fausto Rossi Monarca (Rapallo, 84).

Il weekend si è completato con la tappa del circuito Teodoro Soldati, disputata domenica a Biella, sul percorso del Golf Club Il Mulino Cerrione. Qui il successo è andato a Filippo Gamma (Le Betulle) con 70 colpi, davanti a Gabriele Gattiglia (Rapallo, 72) e Giorgio Sanvito (Bergamo, 73).

Tra gli under 18 hanno gareggiato anche due valdostani: Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), 11° con 80 colpi, e nuovamente Federico Fiabane, che ha chiuso in 26ª posizione assoluta con 94 colpi, risultando 11° tra gli under 14.

Un fine settimana positivo per i giovani golfisti valdostani, che hanno saputo confrontarsi con avversari di livello nazionale portando a casa risultati di grande rilievo.