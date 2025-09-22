La coppia Borre-Meggiolaro trionfa alla 3ª Commessi Golf Cup

l Golf Club Aosta Arsanières ha ospitato un'altra emozionante competizione: la 3ª Commessi Golf Cup. La giornata di domenica ha visto i golfisti darsi battaglia in una sfida appassionante, giocata con la formula Louisiana Medal.

La coppia Borre-Meggiolaro ha mostrato una performance eccezionale, dominando la classifica e conquistando il primo posto lordo con un punteggio di 57. A seguire, un'altra grande dimostrazione di talento da parte di Pellicone-Rey, che si sono aggiudicati il primo posto netto con un impressionante 55.

A completare il podio, una lotta serrata per le posizioni successive, con Maquignaz-Mazzocco e Scopacasa-Scopacasa che hanno concluso rispettivamente al secondo e terzo posto netto, entrambi con 56 colpi.

Le prodezze non sono mancate nemmeno nelle sfide individuali: Massimo Scopacasa ha centrato il Nearest to the Pin alla buca 6, fermando la palla a soli 1,95 metri dalla bandiera. Alla buca 9, è stata Francesca Rey a mettere a segno un colpo da manuale, avvicinandosi a 3,40 metri.

Un'altra giornata di grande golf si è conclusa con successo, confermando l'entusiasmo e l'alta qualità tecnica che caratterizzano il circuito golfistico della Valle d'Aosta.