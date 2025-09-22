Coppa Soroptimist: Golf e Solidarietà per l'Associazione Soroptimist International

Sport, competizione e solidarietà si sono fusi in un'unica giornata al Golf Aosta Brissogne ASD, che ha ospitato con successo la Coppa Soroptimist. L'evento, promosso dall'associazione Soroptimist International d'Italia, ha visto scendere in campo 46 atleti, il cui impegno non è stato solo agonistico: l'intero ricavato della gara sarà infatti devoluto in beneficenza.

La competizione, giocata con la formula singola stableford, ha offerto momenti di grande sportività e ha premiato i giocatori più meritevoli in diverse categorie. Il titolo assoluto, il 1° Lordo, è stato conquistato da Paolo Jammaron del club Aosta Brissogne con un punteggio di 26.

Ecco i risultati completi delle altre categorie:

1° Categoria

1° Netto: Simone Fiabane (Valle d'Aosta) - 32 punti

2° Netto: James Paul Woodall (Aosta Brissogne) - 31 punti

3° Netto: Roberto Rossi (Aosta Brissogne) - 27 punti

2° Categoria

1° Netto: Leandro Ducly (Aosta Brissogne) - 36 punti

2° Netto: Fabio Fortin (Aosta Brissogne) - 36 punti

3° Netto: Massimiliano Cadin (Aosta Brissogne) - 35 punti

3° Categoria

1° Netto: Marco Edifizi (Aosta Brissogne) - 39 punti

2° Netto: Dario Barone (Aosta Brissogne) - 36 punti

3° Netto: Elvira Bianchi (Aosta Brissogne) - 35 punti

Premi speciali sono stati assegnati a Simonetta Manotti (Aosta Brissogne) come 1ª Ladies con 35 punti e ad Attilio Celesia (Cervino) come 1° Seniores con 35 punti.

La gara di Driving ha visto trionfare Simone Fiabane nella categoria maschile ed Elisabetta Misino in quella femminile.

La riuscita dell'evento conferma il successo di iniziative che sanno unire la passione per lo sport a un forte spirito di solidarietà, contribuendo a cause importanti.