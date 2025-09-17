Ginnastica AM:

La nuova stagione agonistica della ginnastica maschile valdostana riparte da Mortara, in provincia di Pavia. A rompere il ghiaccio sarà Ruben Vitulli, classe 2008, atleta dell’Olimpia che sabato affronterà la sua prima grande sfida del 2025.

Per il giovane ginnasta, che da anni si allena con costanza e determinazione, si tratta di un appuntamento fondamentale: la prima prova del Campionato Individuale Junior Senior Gold, competizione di alto livello che rappresenta un banco di prova decisivo per chi sogna di farsi strada nella ginnastica artistica nazionale.

Accompagnato dal tecnico Andrea Dondeynaz, Vitulli porterà in pedana tre esercizi: corpo libero, volteggio e parallele pari. Attrezzi diversi tra loro, che richiedono potenza, precisione e una forte concentrazione. La prova sarà la prima di due tappe che determineranno l’accesso alla fase interregionale, e dunque un crocevia importante della stagione.

L’Olimpia guarda a questa gara come a un momento di crescita per tutto il movimento valdostano. «Ripartiamo con entusiasmo e con la consapevolezza del lavoro fatto in palestra – sottolinea l’ambiente societario – Ruben è un ragazzo serio, che merita questa occasione e che siamo certi saprà dare il meglio».

L’atmosfera della vigilia è quella delle grandi occasioni: l’emozione si mescola alla tensione, ma il talento valdostano si prepara a trasformare l’ansia in energia positiva. Il palazzetto di Mortara sarà il palcoscenico in cui testare mesi di allenamenti, sacrifici e disciplina, nella convinzione che ogni competizione rappresenti un passo in avanti nel percorso sportivo.

Per Vitulli, questa è la prima vera prova di una stagione che si preannuncia intensa, fatta di gare, viaggi e nuove esperienze. Ma soprattutto, è il punto di partenza per costruire il proprio futuro agonistico. Un debutto che l’Olimpia e tutta la comunità sportiva valdostana seguiranno con il fiato sospeso, sostenendo il giovane ginnasta nel suo esordio al Gold.