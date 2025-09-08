Un trionfo di sport e passione: i golfisti valdostani brillano al Golf Club Aosta Brissogne

Una giornata di sole e competizione ha caratterizzato la gara di golf che si è svolta oggi presso il Golf Club Aosta Brissogne, evento sponsorizzato con orgoglio dal Centro Valdostano del Serramento di Engaz Bruno. La manifestazione ha visto un'ampia partecipazione di atleti, con i golfisti del circolo di casa che si sono distinti conquistando la maggior parte dei premi in palio.

Il risultato più prestigioso, quello del 1° Lordo, è andato a Roberto Rossi dell'Aosta Brissogne, che con un punteggio di 31 ha dimostrato una tecnica e una costanza di alto livello. La sua performance è stata un esempio di eccellenza per tutti i partecipanti.

Le classifiche di categoria

Nelle categorie a punti Netto, i giocatori dell'Aosta Brissogne hanno monopolizzato le prime posizioni, segno della grande preparazione e dell'impegno profuso.

Nella 1° Categoria, il primo posto è stato conquistato da Emilio Bionaz (Aosta Brissogne) con un punteggio di 32, seguito a ruota da Lauro Bionaz, anch'egli dell'Aosta Brissogne, con 29 punti. La competizione tra i due ha regalato momenti di grande agonismo.

La 2° Categoria ha visto l'indiscusso trionfo di Massimiliano Cadin (Aosta Brissogne), che ha staccato tutti con un eccellente punteggio di 46, dimostrando un controllo del gioco superiore. Al secondo posto si è piazzato Dario Comè (Aosta Brissogne) con 36 punti.

Nella 3° Categoria, la lotta per il podio è stata serrata. A spuntarla è stato Giuseppe Carpentieri (Aosta Brissogne) con 41 punti, superando di misura Oliver Dominik Collins (Aosta Brissogne), fermatosi a 40. La loro sfida è stata una delle più avvincenti della giornata.

Premi speciali

Non sono mancati i riconoscimenti per le categorie speciali. Il titolo di 1° Ladies è stato vinto da Giulia Coquillard, che ha portato alto il nome del Golf Club Courmayeur con un ottimo punteggio di 35. Tra i più esperti, nella categoria 1° Seniores, a trionfare è stato Edi Avoyer (Aosta Brissogne), con un solido 38.

La premiazione si è conclusa con gli applausi a tutti i partecipanti e un ringraziamento agli sponsor che hanno reso possibile l'evento, in un clima di grande festa e sportività.