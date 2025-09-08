Golf, ad Aosta la Mediolanum Golf Cup: trionfano Borre e Vertui

Il 7 settembre si è svolta con grande successo la Mediolanum Golf Cup al circolo Golf Aosta Arsanières. La competizione, disputata con formula individuale Stableford e suddivisa in tre categorie, ha visto un'ottima partecipazione e risultati di rilievo.

Nella prima categoria, il primo premio lordo è stato conquistato da Alberto Borre del circolo Aosta Arsanières con 30 punti. Nella classifica netta, invece, si è imposto Domenico Scopacasa di Aosta Brissogne con un punteggio di 36, seguito da Fabio Perino (Aosta Arsanières) con 34 e da Simone Meggiolaro (Aosta Arsanières) con 33.

Per la seconda categoria, la vittoria netta è andata a René Savoye di Aosta Arsanières, che ha totalizzato 39 punti. A pari merito, al secondo posto, si è classificato Renato Rollet, sempre di Aosta Arsanières, mentre il terzo posto è stato ottenuto da Marco Lambert (Valle d'Aosta) con 36 punti.

Nella terza categoria, il primo classificato netto è stato Flavio Vertui del circolo Aosta Arsanières con un eccellente punteggio di 40. Al secondo e al terzo posto, rispettivamente, si sono piazzati Dario Riccardo Collé con 33 punti e Davide Chabloz con 30 punti, entrambi del circolo ospitante.

Infine, sono stati premiati anche i migliori in due categorie speciali: il primo premio Senior è andato a Giuseppe Ramolivaz (Aosta Arsanières) con 34 punti, mentre il titolo di prima Lady è stato conquistato da Anna Berlier (Aosta Arsanières) con 28 punti.

La giornata si è conclusa con le premiazioni, celebrando lo spirito sportivo e i successi dei partecipanti.