Golf: Giovani valdostani in bello spolvero

Positiva trasferta per i giovani golfisti valdostani impegnati nel circuito nazionale Teodoro Soldati e nelle gare federali. Sabato 6 settembre, a Sanremo sul prestigioso percorso del Golf degli Ulivi, Federico Muzi Falconi (GC Aosta Brissogne) e Mathias Sciocchetti Bois (GC Courmayeur) hanno tenuto alto il nome della Valle d’Aosta in una prova di alto livello vinta da Gabriele Gattiglia (Rapallo) in 68 colpi, davanti a Leonardo Russo (Pinerolo) ed Edoardo Mercuri (Bogogno), entrambi con 71. Ottima la prestazione di Mathias Sciocchetti Bois, 16enne di La Salle, che con 72 colpi si è inserito al quarto posto assoluto, a un soffio dal podio svanito solo alla buca 17, costata un doppio bogey. Brillante anche il 14enne aostano Federico Muzi Falconi, ottavo assoluto con 81 colpi e vincitore della categoria Pulcini, portando a casa il premio messo in palio dal circolo ospitante.

Due giorni prima, giovedì 4 settembre a Cherasco, lo stesso circuito aveva visto ancora protagonista la pattuglia valdostana. Sciocchetti Bois ha chiuso 11° con 81 colpi in una gara dominata da Gabriele Gattiglia (71) su Leonardo Russo (72) e Patrick Lombardo (75). Nella stessa occasione ha brillato il giovanissimo Federico Fiabane, 12 anni, di Gressan, in forza al Golf Club Aosta Brissogne: con 87 colpi ha conquistato il terzo posto nella categoria Speciale, a soli due colpi dai leader torinesi Jacopo Soffietti e Carlo Bertero. Grazie al suo handicap 20, Fiabane ha inoltre primeggiato nella classifica netta, chiudendo ex aequo con Giovanni Lanza (Sanremo, hcp 22) a quota 67.

Non meno impegnativo il percorso dei fratelli Federico e Alessandro Subet, di Charvensod, entrambi tesserati per il Golf Club Aosta Brissogne, protagonisti al Trofeo Amalga disputato al Golf Club La Pinetina di Appiano Gentile (Como). Una maratona di 54 buche spalmate su tre giorni che li ha visti superare il taglio, tra i migliori 51 rimasti in gara fino alla conclusione di venerdì 5 settembre. In un torneo di alto livello vinto da Alessio Colombo (Iles Borromées) con 216 colpi davanti ad Andrea Vairo (Garlenda) e Filippo Gamma (Biella), il migliore dei valdostani è stato il 18enne Federico Subet, 31° con 240 colpi (81-79-80). Suo fratello Alessandro, 16 anni, dopo un ottimo avvio ha pagato un calo nella seconda giornata, chiudendo comunque 40° con 248 colpi (79-87-82).

Risultati che testimoniano il valore e la crescita del vivaio valdostano, capace di farsi notare a livello nazionale e di portare a casa piazzamenti e vittorie di categoria che lasciano ben sperare per il futuro del golf in regione.