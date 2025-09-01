Le gare del weekend al circolo Golf Gressoney: risultati e vincitori

Coppa AGIS: un weekend di successi e premiazioni

La gara di sabato, disputata con formula louisiana a coppie, ha visto trionfare Giorgio Baracchini e Cesare Castellini, che si sono aggiudicati il primo posto lordo con 37 punti. Nella categoria netto, il primo premio è andato a Marco Pellegrino e Daniela Putetto con 42 punti, seguiti da Anna De Paolis e Silvia Zaretti (40 punti) e da Mario Bartaccioli e Roberta Manara (39 punti), che hanno conquistato il terzo netto.

Tra le categorie speciali, il master è stato vinto da Paolo Scotti e Pier Giovanni Zaretti con 37 punti, mentre i super senior Gian Battista Basalini e Gianni Borroni hanno ottenuto lo stesso punteggio.

Nella categoria amici, il successo è andato a Fabio Fedi e Lorenzo Bonatti con 44 punti, che hanno preceduto Marco Levi e Nicole Follioley, anche loro con 44 punti. Il terzo posto è stato conquistato da Andrea Scarienzi e Marco Benadì con 43 punti.

Coppa del Presidente: i vincitori del torneo Stableford

Domenica, nella gara con formula Stableford a 9 buche, Filippo Bodo ha vinto il primo premio lordo con 15 punti. Nella prima categoria, il primo netto è stato vinto da Federico Sinicato con 17 punti, seguito da Giulio Girivetto con 15 punti.

In seconda categoria, il primo netto è stato vinto da Lorenzo Bonatti (19 punti), che ha avuto la meglio su Sandra Rolando (19 punti). Infine, i premi speciali sono andati a Mara Grazia Montrasio per la categoria lady (13 punti) e a Marco Levi per la categoria senior (17 punti).