Golf: grande successo per la gara disputata al Club Aosta Brissogne

Il verde impeccabile del Golf Club Aosta Brissogne ha fatto da cornice oggi a una competizione avvincente, che ha visto protagonisti golfisti di ogni categoria cimentarsi in una gara singola con formula Stableford. L’evento, sponsorizzato da Olio Minaudo, ha richiamato numerosi appassionati e atleti locali, regalando momenti di grande sport e spirito competitivo.
La formula Stableford, che premia la regolarità e la strategia, ha messo alla prova i partecipanti in un percorso tecnico e ben curato, dove ogni colpo poteva fare la differenza. Il clima favorevole ha contribuito a rendere la giornata ancora più piacevole, con un pubblico caloroso che ha seguito con interesse le varie fasi della gara.
Tra i protagonisti assoluti spicca Franco Corino, vincitore del 1° Lordo con un punteggio di 26, dimostrando grande padronanza del campo e solidità nel gioco lungo. Nelle categorie nette, si sono distinti diversi nomi noti del panorama golfistico locale, con punteggi che testimoniano un livello tecnico elevato e una sana competizione.
Particolarmente apprezzata la partecipazione femminile e senior, con premi dedicati che hanno valorizzato l’impegno e la passione di tutti i giocatori, indipendentemente dall’età o dal genere.
Risultati della gara
1° Lordo
Franco Corino – Aosta Brissogne – 26 punti
1ª Categoria
1° Netto: Emilio Bionaz – Aosta Brissogne – 31 punti
2ª Categoria
1° Netto: Cesarino Collé – Aosta Brissogne – 36 punti
2° Netto: Daniele Gaspare Collomb – Laghi – 34 punti
3ª Categoria
1° Netto: Emidio Brun – Aosta Brissogne – 34 punti
2° Netto: Moreno Blanc – Aosta Brissogne – 29 punti
1° Ladies
Myriam Velthin – Aosta Brissogne – 18 punti
1° Seniores
Giuseppe Ramolivaz – Aosta Arsanieres – 31 punti