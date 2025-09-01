Golf: grande successo per la gara disputata al Club Aosta Brissogne

Il verde impeccabile del Golf Club Aosta Brissogne ha fatto da cornice oggi a una competizione avvincente, che ha visto protagonisti golfisti di ogni categoria cimentarsi in una gara singola con formula Stableford. L’evento, sponsorizzato da Olio Minaudo, ha richiamato numerosi appassionati e atleti locali, regalando momenti di grande sport e spirito competitivo.

La formula Stableford, che premia la regolarità e la strategia, ha messo alla prova i partecipanti in un percorso tecnico e ben curato, dove ogni colpo poteva fare la differenza. Il clima favorevole ha contribuito a rendere la giornata ancora più piacevole, con un pubblico caloroso che ha seguito con interesse le varie fasi della gara.

Tra i protagonisti assoluti spicca Franco Corino, vincitore del 1° Lordo con un punteggio di 26, dimostrando grande padronanza del campo e solidità nel gioco lungo. Nelle categorie nette, si sono distinti diversi nomi noti del panorama golfistico locale, con punteggi che testimoniano un livello tecnico elevato e una sana competizione.

Particolarmente apprezzata la partecipazione femminile e senior, con premi dedicati che hanno valorizzato l’impegno e la passione di tutti i giocatori, indipendentemente dall’età o dal genere.

Risultati della gara

1° Lordo

Franco Corino – Aosta Brissogne – 26 punti

1ª Categoria

1° Netto: Emilio Bionaz – Aosta Brissogne – 31 punti

2ª Categoria

1° Netto: Cesarino Collé – Aosta Brissogne – 36 punti

2° Netto: Daniele Gaspare Collomb – Laghi – 34 punti

3ª Categoria

1° Netto: Emidio Brun – Aosta Brissogne – 34 punti

2° Netto: Moreno Blanc – Aosta Brissogne – 29 punti

1° Ladies

Myriam Velthin – Aosta Brissogne – 18 punti

1° Seniores

Giuseppe Ramolivaz – Aosta Arsanieres – 31 punti