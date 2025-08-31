Federico Muzi Falconi trionfa a Margara nel circuito giovanile “Saranno Famosi”

Domenica di grande soddisfazione per Federico Muzi Falconi, che si è imposto sul green del Golf Club Margara nella tappa del circuito giovanile Saranno Famosi. Il 14enne portacolori del Golf Club Aosta Brissogne ha chiuso in testa la classifica del lordo con un giro da 77 colpi, staccando di quattro lunghezze il più immediato inseguitore, Filippo Torchio (Asti), fermo a quota 81. Sul terzo gradino del podio, a pari merito, Edoardo Rebisso (Colline Gavi) e Danyl Tondina (Stresa), entrambi con 84. Nella categoria Baby, 13ª posizione per Federico Fiabane (Aosta Brissogne), che ha completato il percorso in 98 colpi.

Il successo di Margara conferma l’ottimo stato di forma di Muzi Falconi, che già sabato 30 agosto si era messo in evidenza nella tappa del circuito giovanile Teodoro Soldati disputata al Golf Club Castelconturbia (Novara). In quell’occasione il giovane valdostano aveva chiuso al decimo posto con un giro da 82 colpi, in una competizione vinta da Paolo Beffa (Castelconturbia) con 73, davanti a Patrick Lombardo (Stupinigi) con 76. Terzi a quota 77 Tommaso Testori (Bogogno) e ancora Danyl Tondina (Stresa).

Fine settimana ricco di impegni anche per un altro talento aostano, Alessandro Subet, 18enne di Charvensod tesserato per il GC Aosta Brissogne, che ha preso parte al Trofeo Giovanile Federale sul percorso del Golf Club Franciacorta, a Corte Franca (Brescia). Nonostante i temporali abbiano costretto all’annullamento della seconda giornata di gara, Subet ha chiuso in nona posizione grazie a un solido giro da 75 (+3 sul par), piazzandosi a ridosso dei migliori. La vittoria è andata a Michele Rosiello (Archi Claudio) con 71 colpi, seguito da Edoardo Marchese (Lecco) e da Filippo Moles (Franciacorta), entrambi con 72.

La stagione estiva del golf giovanile non conosce pause, con i giovani valdostani sempre più protagonisti nei circuiti nazionali.